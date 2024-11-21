Этот простой тест определит биологический возраст. Он бесплатный

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании начнут применять «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта. Тестирование собираются начать в двух лондонских больницах, если испытания будут успешными, то такой тест внедрят по всей стране. Благодаря технологической новинке можно оценить с точностью до 78% риск смерти в течение 10 лет и предупреждать развитие серьезных сердечных заболеваний. Программа уже доказала эффективность в предсказании сердечной недостаточности и атеросклероза.