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Этот простой тест определит биологический возраст. Он бесплатный

О методе рассказали в уфимском Центре общественного здоровья.

Источник: Unsplash

В Центре общественного здоровья города Уфы рассказали о простом тесте на определение биологического возраста. Идти в лабораторию или поликлинику не потребуется, тест можно сделать и дома, к тому же бесплатно.

Способ основан на неврологической пробе Ромберга. Нужно принять «позу цапли» — встать на одну ногу, дальше следует запустить секундомер и закрыть глаза. Оказывается, чем меньше человек удерживает равновесие, тем выше у него риск преждевременной смерти.

Показатели:

  • 43 секунды — норма в возрасте 18−39 лет;
  • 40 секунд — норма в возрасте 40−49 лет;
  • 37 секунд — норма в возрасте 50−59 лет;
  • 30 секунд — норма в возрасте 60−69 лет;
  • 18−19 секунд — норма в возрасте 70−79 лет.

Сохранять равновесие с годами труднее по ряду причин, объяснили в Центре общественного здоровья. Во-первых, мышцы теряют силу, поэтому поддерживать устойчивость тяжелее. Во-вторых, мозгу с возрастом «сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве». В-третьих, из-за малоподвижного образа жизни снижается активность и ухудшаются навыки баланса. В-четвертых, на баланс влияют проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании начнут применять «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта. Тестирование собираются начать в двух лондонских больницах, если испытания будут успешными, то такой тест внедрят по всей стране. Благодаря технологической новинке можно оценить с точностью до 78% риск смерти в течение 10 лет и предупреждать развитие серьезных сердечных заболеваний. Программа уже доказала эффективность в предсказании сердечной недостаточности и атеросклероза.