Это яд. Почему нельзя чистить селедку и сушить ягоды на газете

Газетка — один из непременных помощников наших бабушек, которые сушили на ней яблоки для компота, выкладывали на газету вымытые ягоды или зелень, чтобы они хорошо просохли, а газетная бумага будет впитывать воду. В газету заворачивали бутерброды в поезд или на работу. Наконец, на газете — чистили рыбу, потрошили селедку. Ее подкладывали, чтобы не пачкать лишний раз стол и разделочные доски, после рыбы их сложно отмыть, а газету — ррраз — и выкинул.
До сих пор газетный лист может заменять оберточную бумагу, бумажные или вафельные полотенца, даже тарелки — ведь на газете иногда подают бутерброды, используют ее вместо скатерти.
Газета — это, конечно, очень дешево и практически бесплатно, ведь вы же все равно ее купили, чтобы прочитать. Вот и вторая жизнь! Но такие привычки совсем небезопасны. И лучше газету не использовать рядом с продуктами.
Почему нельзя заворачивать в газету бутерброды и сушить на ней ягоды, рассказал aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:
— Все дело в типографской краске, которая есть на газете. Это совсем не пищевой продукт, раньше в ней было много свинца, сейчас — красители, машинные масла, различные растворители, смеси нефтяного битума, чего там только нет. Многие из этих продуктов обладают канцерогенным действием, некоторые могут вызвать серьезное отравление. Причем в цветных печатных изданиях вредных веществ может быть больше, чем в черно-белых. Но это не умаляет вреда от ч/б.
Особенно на жирных и сочных продуктах, таких как колбаса, жирные мясные деликатесы. Так что бутерброд в газете имеет двойное вредное действие: с одной стороны насыщенные жиры в колбасе, с другой — мелкая типографская пыль.
Чем жирнее ваши продукты, тем больше будет негативный эффект, тем больше прилипнет вот этой пыльцы, тем больше продукт ее впитает. Поэтому чистить рыбу, что сельдь, что скумбрию, что красную рыбу — категорически нельзя.
Если же вы используете газету для сухих продуктов, к примеру, сушите на ней грибы-ягоды, то возможно к самим продуктам будет прилипать меньше краски, но под воздействием солнца газета будет сохнуть еще быстрее и пыльцы от краски будет образовано еще больше. И в результате в ваш организм попадет немало этой краски.
Что делать?
Использовать для упаковки продуктов пергамент, специальную оберточную бумагу, которая имеет пищевой сертификат. Сейчас очень много полезных вещей: полиэтиленовые пакеты, салфетки и бумажные полотенца, оберточная бумага и так далее.