Это яд. Почему нельзя чистить селедку и сушить ягоды на газете

— Все дело в типографской краске, которая есть на газете. Это совсем не пищевой продукт, раньше в ней было много свинца, сейчас — красители, машинные масла, различные растворители, смеси нефтяного битума, чего там только нет. Многие из этих продуктов обладают канцерогенным действием, некоторые могут вызвать серьезное отравление. Причем в цветных печатных изданиях вредных веществ может быть больше, чем в черно-белых. Но это не умаляет вреда от ч/б.