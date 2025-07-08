Это яд. Миколог Дьяков: названы три причины никогда не рвать грибы на даче

Грибы обладают огромной впитывающей силой благодаря грибнице (мицелию). Через эту сеть из множества тонких ниточек под землей из окружающей среды поглощаются любые растворы. Грибы вбирают в себя в том числе и химикаты, такие как тяжелые металлы и пестициды. Они очень чувствительны к удобрениям, стимуляторам роста и инсектицидам, которые используют садоводы. Употребление грибов, выросших на участке, где вы ведете приусадебное хозяйство, может стоит вам здоровья. «Интенсивное сельское хозяйство, когда мы активно используем химию, с растущими вокруг грибами несовместимо, это очевидно. Но каждый сезон выясняется, что не всем», — рассказал Дьяков. Разберем все причины, по которым собирать грибы на даче категорически нельзя.