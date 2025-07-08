Это яд. Миколог Дьяков: названы три причины никогда не рвать грибы на даче

На дачном участке выросли грибы: опята, рыжики, лисички, а то и вовсе — несколько видов белых и подосиновики. Сейчас из-за ливней и жары они растут с большой скоростью. Вот только рвать их и употреблять в пищу категорически запрещено. О том, почему даже съедобные виды могут стать опасными aif.ru рассказал миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Максим Дьяков.
Впитывают буквально всё
Грибы обладают огромной впитывающей силой благодаря грибнице (мицелию). Через эту сеть из множества тонких ниточек под землей из окружающей среды поглощаются любые растворы. Грибы вбирают в себя в том числе и химикаты, такие как тяжелые металлы и пестициды. Они очень чувствительны к удобрениям, стимуляторам роста и инсектицидам, которые используют садоводы. Употребление грибов, выросших на участке, где вы ведете приусадебное хозяйство, может стоит вам здоровья. «Интенсивное сельское хозяйство, когда мы активно используем химию, с растущими вокруг грибами несовместимо, это очевидно. Но каждый сезон выясняется, что не всем», — рассказал Дьяков. Разберем все причины, по которым собирать грибы на даче категорически нельзя.
Первая причина: гербициды
Для ухода за дачным участком существуют различные виды препаратов. В основном они помогают защитить культурные растения через профилактику различных заболеваний. Однако на развитие грибов многие химические элементы оказывают пагубное влияние. Гербициды, которыми садоводы часто пользуются для борьбы с сорняками, из-за своего состава могут накапливаться в почве и изменять экологические условия созревания гриба. Если вы применяли в этом или прошлом сезоне вещества на основе глифосата — это системные гербициды широкого спектра действия, которыми борются с сорняками — то грибы на ваших 6 сотках не съедобны. Отравляют грибы и гербициды, с основе которых триазины.
Вторая причина: инсектициды
Другая категория препаратов, использование которых на участке превращает грибы в яд, — инсектициды, защищающие растения от насекомых. Если вы использовали разрешенные, вроде дельтаметрина, циперметрина и других, которые быстро разрушаются в воде и почве, можно с натяжкой считать, что для грибов относительно безопасны.
Зато запрещенные соединения, неоникотиноиды (тиаметоксам, имидаклоприд, ацетамиприд и др.), — это синтетические аналоги никотина, которые влияют на рост мицелия грибов и отравляют само плодовое тело.
Третья причина: фунгициды
Многие дачники используют фунгициды, чтобы вылечить или защитить свои растения от грибковых заболеваний. В этом случае неорганические вещества, например, соли металлов (особенно меди), благодаря особым ионным соединениям обычно успешно разрушают белок, из которого состоит плодовое тело гриба. Однако каждому виду грибков соответствует свой антагонистический состав. Если вы травите грибы на кустах или хвойниках, то грибы, растущие на земле, не погибнут, но, накопив токсины, станут опасными.
Кстати, в городских парках и возле дорог, по которым ездят автомобили, грибы тоже нельзя собирать — в них легко накапливаются тяжелые металлы. Вы готовите на обед не лесной деликатес, а отравляющую бомбу замедленного действия.