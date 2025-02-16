Это вам не это: как в общении мемы заменяют собой цитаты

Что стоит за этим понятием, в чем преимущество мемов и как им удалось прийти на замену цитатам из популярных и знаковых фильмов — ТАСС помогли разобраться кинокритик Сергей Сычев и голос любимых многими переводов, блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Goblin».
Что такое мем
Можно ли считать слово «мем» научным термином? Споры при попытке ответить на этот вопрос продолжаются не один год. Впервые слово появилось в научно-популярной книге английского биолога Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». В отдельной главе, посвященной мемам, ученый объясняет, почему он выбрал именно такое обозначение для этого явления.
«Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице передачи культурного наследия или о единице имитации. От подходящего греческого корня получается “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”, — пишет биолог, сокращая впоследствии слово “мимема” до простого “мем”.
При этом он предлагает воспринимать это явление как живую структуру: делясь мемом с другим человеком, мы тем самым «заражаем» его разум, превращаем собеседника в очередного носителя культурного символа, который, в свою очередь, передаст его кому-то еще. Так, происходит репликация знаковой единицы. Ученый сравнивает мем с геном, утверждая, что они обладают схожими качествами: долговечностью, плодовитостью.
Рассуждая над вопросом происхождения мемов, публицист и актёр озвучивания Goblin вспоминает, что в его школьные годы (1970-е), когда не было интернета и современных телефонов, в качестве мемов все использовали клички и шутки, а в армии, в 80-х, больше травили анекдоты. «Сейчас же есть интернет, телефоны, компьютеры — теперь используют мемы», — добавил он.
Преимущество мемов
Самое очевидная характерная черта мемов — их краткость. Кроме того, в отличие от киноцитат, свойство которых заложено в их определении, они не обязаны быть статичными. В цитате важна точность, мемы же могут трансформироваться и продолжать жить в видоизмененном формате. Тут вновь прослеживается сходство с геном. Дети отличаются от своих родителей, но благодаря наследственности все равно сохраняют их черты — генетическая информация передается от поколения к поколению. Так и мемы: меняясь, они сохраняют свои фундаментальные свойства, которые и делают их узнаваемыми.
Способность мемов к трансформации создает безграничный потенциал для их применения. Цитаты из кино недостаточно гибкие, чтобы быть контекстуально универсальными. Рассмотрим цитату из популярного советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — фраза, которую главный герой картины Женя Лукашин произносит по меньшей мере пять раз. У этой цитаты довольно ограниченная сфера применения. Мем же — это шифр, символ, способный спровоцировать целый ряд ассоциаций. Он не обязан давать характеристику единственной, уникальной ситуации.
Говоря о живучести мемов, Goblin отметил, что фразы, которые он произносил еще около 10 лет назад, ушли в народ и тиражируются до сих пор. Среди них — «в цепких лапах», «по совету проверенных камрадов», и «моё почтение». «Даже мой Дементий прославился. Все видели мем “Дементий, тащи свиней”. Это у меня такие свиньи розовые резиновые, мы их любим хрюкать с моим товарищем Климом. По-моему, есть даже анимэ версия, хотя сам я не любитель аниме», — подчеркнул собеседник агентства в своем авторском стиле.
Из цитат в мемы
Когда цитата теряют свою связь с определенным контекстом, происходит ее постепенная трансформация в мем. Она лишается первоначального значения и может приобрести новую коннотацию. Например, сменить настроение с трагического на комическое.
Так, известная фраза из фильма Фрэнсиса Копполы «Крестный отец», в котором плачущий над телом сына криминальный босс Дон Корлеоне произносит «Посмотрите, что они сделали с моим мальчиком!» в исходном значении отражает трагическую ситуацию. Но цитата, превратившаяся в мем, теряет привязку к первоначальному контексту и может применяться к самым различным обстоятельствам: будь то неудачный тюнинг автомобиля или стрижка питомца неопытным грумером.
Другой пример трансформации цитаты в мем — фраза из кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец». «Бегите, глупцы», — произносит один из центральных персонажей фильма Гэндальф членам Братства кольца во время битвы с древним демоном. Со временем высказывание, сохранив форму, эволюционировало лингвистически, и прочно заняло свое место в культурном коде россиян: «пеките блинцы», «худейте, толстцы», «учите, глупцы» и так далее. Получается, мемы приходят на смену цитатам не только в силу большей гибкости и адаптивности, но и за счет трансформации выдержек из фильма в ассоциативные знаковые единицы. Происходит постепенное замещение цитат мемами — следующей ступенью эволюции культурной знаковой системы.
Это не значит, что цитирование любимых фраз из кино, исчезло. Кинокритик Сергей Сычев, однако, отметил, что без статистических данных, собранных в публичных чатах или на форумах, делать выводы об отсутствии интереса современного человека к киноцитатам довольно сложно. «Можно предположить, что, например, советские фильмы в основном смотрит аудитория телевидения. Она со временем стареет, а новая (так же увлеченная телевидением — прим. ТАСС) ей на смену не приходит», — сказал он.
С другой стороны, как заметил критик, не исключено, что, если сегодня в отношении онлайн-платформ будет проводиться «строгая политика», это может подтолкнуть российскую аудиторию к просмотру телевизора в большем объеме. «А там показывают советские фильмы. И тогда, возможно, количество используемых цитат будет снова расти», подвел итог Сычев.
Порождение цифровой эпохи
От современного подростка вряд ли услышишь фразу «Какая гадость эта ваша заливная рыба» из уже упоминавшегося фильма Эльдара Рязанова, зато он наверняка он сможет без запинки произнести речитатив Таноса из южнокорейского сериала Хван Дон-хека «Игра в кальмара». Это не значит, что кругозор молодого поколения ограничивается исключительно современным телевидением. Цитаты из советских фильмов по-прежнему живут в сознании массового зрителя, правда, все чаще — в виде мемов. Расцвет этого явления неразрывно связан с началом цифровой эпохи, развитием интернета и появлением мессенджеров. Короткие сообщения, акцент на визуальном оформлении — все это превращает киноцитаты в нечто рудиментарное, не отвечающее ритму современной жизни.
Сегодня про будущее мемов рассуждать довольно сложно. Однако Goblin уверен, что и их век не бесконечен. «Конечно, в какой-то момент мемы тоже уйдут, и на их месте появится что-то другое — точно так же, как когда-то ушли анекдоты», — подытожил он, отметив, что мемы — важнейшая часть нашей культуры.
Алиса Куликова