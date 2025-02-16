Это вам не это: как в общении мемы заменяют собой цитаты

Самое очевидная характерная черта мемов — их краткость. Кроме того, в отличие от киноцитат, свойство которых заложено в их определении, они не обязаны быть статичными. В цитате важна точность, мемы же могут трансформироваться и продолжать жить в видоизмененном формате. Тут вновь прослеживается сходство с геном. Дети отличаются от своих родителей, но благодаря наследственности все равно сохраняют их черты — генетическая информация передается от поколения к поколению. Так и мемы: меняясь, они сохраняют свои фундаментальные свойства, которые и делают их узнаваемыми.