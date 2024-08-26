«Это тяжелый люкс, вы не унесете»: почему продавцы ведут себя с покупателями высокомерно

— Продавец в любом месте зачастую становится человеком с доступом к товару, и любой покупатель обязан пройти через него. Продавец обрастает мнимой властью, что он тот самый человек с доступом к необходимому. Именно поэтому очень многие люди сейчас предпочитают онлайн-шопинг, когда им не нужно взаимодействовать с навязчивыми сотрудниками или продавцами с пренебрежительным отношением, с оценивающим взглядом. Людям не хочется терпеть, как сотрудники торгового зала смотрят на то, в чем они пришли, как они выглядят, и слушать вопросы с намеками о высокой стоимости товара, — сообщила Алексеева.