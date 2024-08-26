«Это тяжелый люкс, вы не унесете»: почему продавцы ведут себя с покупателями высокомерно

Покупательница поступила так, потому что в предыдущий визит сотрудники игнорировали ее просьбу о питьевой воде, а когда клиентка попросила показать ей новые поступления, указали на старую коллекцию. Женщина покинула магазин и позвонила в штаб-квартиру бренда, чтобы пожаловаться. Там ее замечания также оставили без внимания. Через два месяца женщина вернулась в магазин, чтобы отомстить. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему продавцы зачастую ведут себя высокомерно с покупателями.
Элитарный костюм
По словам Алексеевой, продавцы в магазинах люксового сегмента очень быстро «надевают костюм» политики, которую ведут бренды.
— Многие люксовые бренды создают образ недоступности, элитарности, формируют искусственные очереди на свои товары. А продавцы стараются соответствовать месту, где они работают, поэтому ведут себя высокомерно и смотрят на покупателей свысока, — сказала она.
— Продавец в любом месте зачастую становится человеком с доступом к товару, и любой покупатель обязан пройти через него. Продавец обрастает мнимой властью, что он тот самый человек с доступом к необходимому. Именно поэтому очень многие люди сейчас предпочитают онлайн-шопинг, когда им не нужно взаимодействовать с навязчивыми сотрудниками или продавцами с пренебрежительным отношением, с оценивающим взглядом. Людям не хочется терпеть, как сотрудники торгового зала смотрят на то, в чем они пришли, как они выглядят, и слушать вопросы с намеками о высокой стоимости товара, — сообщила Алексеева.
Злиться нормально
Кроме того, на данный момент многие люди предпочитают пользоваться кассами самообслуживания, в том числе чтобы не контактировать с человеком, который как будто бы охраняет доступ к товару, объяснила психолог.
По ее мнению, с точки зрения психологии абсолютно нормальной считается реакция, когда покупатель злится и раздражается на неадекватное поведение продавца в его сторону, когда ему отказывают, например, в помощи в магазине, намекают, что у него может не хватить денег или как-то неуважительно ведут себя.
— Важно понимать, что, если вы злитесь на такое поведение, с вами все в порядке. Эмоция злости в этом случае — про защиту наших личных границ. Абсолютно нормально сделать замечание по поводу поведения продавца, потому что человек находится на работе и выполняет свои должностные обязанности, в которые входит продавать товар и взаимодействовать с клиентом. В его обязанности не входит хамить, грубить, оскорблять, неуважительно общаться с покупателями, — уверена собеседница «ВМ».
— И точно так же абсолютно адекватная ситуация, когда вы оставляете негативный отзыв либо на сайте, либо в социальных сетях. Безусловно, продавцы тоже люди, у каждого может быть плохой день, может что-то еще произойти. Но он может извиниться, когда ему сделали замечание. Продавец может взять паузу в рабочем дне, все-таки это взрослый человек, и он может усилием воли сдержать свое раздражение или плохую эмоцию, чтобы не портить настроение окружающим, — заключила Алексеева.