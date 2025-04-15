«Это театр здорового человека»: Евгения Давыденко-Мурахтанова о Театре на Садовой

— Мне не нужно было изучать этот театр. С Виктором Михайловичем мы знакомы около 20 лет, а со многими сотрудниками встречались в других проектах, например, когда я работала в Театре Ленсовета, они возили нас на гастроли в рамках «Петербургских театральных сезонов» в Берлин, Тель-Авив и Хайфу. В общем, мне этот театр совершенно не чужой и я его довольно хорошо знала.

Мне повезло: я всю жизнь работаю по профессии, поэтому понимаю, как были устроены петербургские театры и пять, и десять, и двадцать лет назад. Я училась на Моховой, в нашем театральном (РГИСИ. — прим. ред): сначала получила продюсерское образование как театральный менеджер, а потом окончила магистратуру как театровед. Еще я уже 12-й год преподаю в театральном институте на продюсерском факультете и в магистратуре, а также работаю над программами курсов в качестве завкафедрой. Люди, которые когда-то были моими студентами, сами уже стали директорами театров.