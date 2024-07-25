«Это сносит крышу»: обладатель чипа Neuralink оценил свои новые возможности

«Отвечая на вопросы об этом, я всегда говорил, что мы, несмотря на то, что нити отошли (от мозга — ред.), смогли превзойти первоначальные достижения … что само по себе было для меня триумфом, и это совсем не то, что писалось в статьях», — сказал он, связав такое освещение эксперимента с желанием «нанести удар по Илону Маску и всему, что он делает».