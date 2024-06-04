«Это раздражает»: Лупита Нионго — про интервью и пресс-конференции

По словам Нионго, подобное её очень раздражает, как и проводимые пресс-конференции. Подобное она считает настоящей пыткой для актёров, которые обязаны отвечать на вопросы прессы. На вопрос о том, что Лупиту больше всего раздражает в карьере, она ответила, что это интервью.