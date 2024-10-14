«Это просто ошеломляет!» Учёные: грибы показывают признаки интеллекта

«Наше понимание загадочного мира грибов всё ещё ограничено. Мы знаем гораздо больше о растениях и животных, чем о грибах. Это исследование проливает свет на скрытый интеллект внутри этих организмов и на то, как их процессы принятия решений влияют на экосистемы в широком смысле», — отмечает Фукасава.