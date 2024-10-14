«Это просто ошеломляет!» Учёные: грибы показывают признаки интеллекта

Могут ли организмы без мозгов демонстрировать интеллект? Японские исследователи постарались ответить на этот вопрос. Они изучали способность грибов принимать решения — в частности, ориентироваться в пространстве. Оказалось, что грибы, разлагающие древесину, реагируют на различное расположение деревянных блоков.
Учёные пришли к выводу, что грибы умеют распознавать формы и обладают навыками решения проблем.
Работает подобно нейронным соединениям в мозге
«Вы будете поражены тем, на что способны грибы, — утверждает эколог-микробиолог Ю Фукасава из Университета Тохоку. — У них есть память, они способны обучаться и принимать решения. Честно говоря, то, как они решают проблемы по сравнению с людьми, просто ошеломляет!».
Грибы растут, выпуская споры, которые прорастают в длинные нитевидные структуры, распространяющиеся под землёй. Они известны как мицелий, или грибница. В то время, как мы видим лишь небольшие грибы (ножку со шляпкой), возвышающиеся над поверхностью, под землёй простирается обширная сеть взаимосвязанных структур.
Эта сеть работает подобно нейронным соединениям в мозге, позволяя грибам собирать информацию об окружении и обмениваться ею.
Круг или крест?
Учёные из Университета Тохоку и Колледжа Нагаока решили изучить способность грибов, разлагающих древесину, к принятию решений, а именно — как они реагируют на различные геометрические расположения деревянных блоков. Они устанавливали блоки в двух конфигурациях — круга и креста.
Если бы грибы не обращали внимания на эти конструкции, они бы росли равномерно из центральной точки, независимо от положения блоков. Однако то, что наблюдали исследователи, предполагало более сложное поведение.
Учёные увидели, что при перекрёстной конфигурации деревянных блоков грибница росла в направлении четырёх самых дальних из них. Авторы эксперимента предположили, что эти блоки служили для грибов своеобразными «форпостами», побуждая их создавать более устойчивые связи для освоения новых территорий и достижения будущих источников пищи. Такая стратегия позволяла им максимально расширить свою сеть и обеспечить грибницу питательными веществами.
Когда блоки располагали по кругу, грибы распределялись равномерно по всем блокам, оставляя центр круга нетронутым. Исследователи пришли к выводу, что грибы не увидели никаких преимуществ в концентрации роста в густонаселённой области. Вместо неё они нацелились на другие зоны, где был потенциальный источник пищи.
А ведь они еще и разговаривают!
Результаты исследования, по мнению его авторов, показывают, что грибы способны не только собирать информацию об окружающей среде, но и корректировать свою стратегию роста. Сеть мицелия, та самая грибница, похоже, функционирует как единая система и принимает решение о том, куда ей расти, на основе анализа окружающей обстановки.
«Наше понимание загадочного мира грибов всё ещё ограничено. Мы знаем гораздо больше о растениях и животных, чем о грибах. Это исследование проливает свет на скрытый интеллект внутри этих организмов и на то, как их процессы принятия решений влияют на экосистемы в широком смысле», — отмечает Фукасава.
Не совсем понятно, почему японские учёные при этом говорят о признаках интеллекта. Ведь нам в голову не приходят такие мысли, когда мы видим, как подсолнух поворачивается к солнцу или усик лианы хватается за опору.
Тут надо отметить, что эта научная группа из Японии не в первый раз пытается «одушевить» грибы. Ранее она публиковала научную работу о том, что грибы умеют разговаривать. Делают они это после дождя и под землёй, передавая друг другу электрические сигналы.
Учёные подключали электроды к группе из шести грибов под названием «лаковица двухцветная» (их нашли в лесу неподалёку от Университета Тохоку) и в течение нескольких дней контролировали их электрический потенциал. Оказалось, что спустя пару часов после дождя грибы начинали подавать признаки активности. Эти сигналы, предположили исследователи, служат для них формой коммуникации. При достаточно развитом воображении это можно назвать и «разговорами».
Конечно, трудно не согласиться с японскими исследователями, что мы ещё достаточно мало знаем о грибах. Но они замахиваются на большее: призывают коллег-учёных пересмотреть наше понимание интеллекта и представления о том, где в мире природы он начинается и заканчивается.