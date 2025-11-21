Это популизм, а не помощь фронту: генерал Картаполов возмутился идеей отправить бездомных собак на СВО

«Депутат наверняка из лучших побуждений сформулировал это предложение. Но оно, к сожалению (если мягко выразиться), непродуманное. Понимаете, для того чтобы собака выполняла какие-то задачи, ее надо готовить. Дрессировать, учить, натаскивать. Только тогда животное сможет выполнять задачи. Собачки, которые что-то делают, — не потому, что они собачки. А из-за того, что их этому научили, используя особенности их организма. Нюх и прочие дела», — заявил Daily Storm Картаполов.