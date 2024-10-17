«Это песец»: в Портленде поймали полярную лисицу

В городе Портленд (Орегон, США) местные жители заметили маленькое, белое и пушистое животное, которое изначально даже не смогли идентифицировать. Когда спасательные службы приехали на вызов обеспокоенных горожан, они смогли установить, что бродячее животное — это самка песца.
Песец или полярная лисица — вид хищных млекопитающих семейства псовых из рода лисиц.
Маленькая самка песца не нападала на жителей, а лишь беспорядочно бродила по городу. Эксперты поймали напуганное животное и сообщили, что лисица была доставлена в Центр охраны дикой природы, где ей ничего не угрожает.
Известно, что в дикой природе песцы обитают на крайнем севере в Гренландии, в Канаде, на Шпицбергене, севере России, и Аляске. В штате Орегон животное раньше не встречалось, поэтому до сих пор неизвестно, как животное могло там оказаться.
Сотрудники Центра предполагают, что лиса либо сбежала из плена, либо была намеренно брошена людьми. Однако установить реальную причину в настоящее время невозможно.
Ранее рассказывали, что в пригороде Чикаго поймали дикого каракала.