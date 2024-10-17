«Это песец»: в Портленде поймали полярную лисицу

Известно, что в дикой природе песцы обитают на крайнем севере в Гренландии, в Канаде, на Шпицбергене, севере России, и Аляске. В штате Орегон животное раньше не встречалось, поэтому до сих пор неизвестно, как животное могло там оказаться.