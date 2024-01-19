Это оскверняет святыню: что нельзя делать со святой водой

Православные христиане ежегодно празднуют Крещение Господне 19 января. В этот день верующие окунаются в прорубь и приносят домой освященную воду. Считается, что она обладает целебной и очищающей силой, и может помочь при физических, духовных недугах, а также защитить от негативной энергии. КП-Челябинск решила детально разобраться, как правильно обращаться со святыней, и правда ли, что в это время вся вода становится святой.

Как использовать святую воду

В Челябинской епархии рассказали, что святая вода дается людям для исцеления души и тела. Ее следует пить каждый день, утром натощак. Можно принимать вместе с кусочком просфоры. Главное — пить святую воду благоговейно, прочитать молитву.

Также освященной водой можно обтирать лицо, помазать больные места на теле, окроплять жилье и пищу.

— Чтобы святая вода принесла пользу, нужно заботиться о чистоте души, высоком достоинстве помыслов и поступков, — отметили в епархии.

Пять «не» в отношении святой воды

1. Не набирайте святую воду впрок.

В епархии просят не запасаться святой водой и не набирать ее в пятилитровые бутыли. Можно взять небольшое количество святыни, а потом добавлять понемногу ее в простую воду.

— Святые отцы говорят, что капля святой воды море освящает. К тому же, православная церковь празднует Крещение несколько дней. Отдание праздника совершается 27 января. Поэтому и в последующие дни после 19 января в храмах можно взять освященную воду. Более того, она хранится в храмах в течение всего года.

2. Не храните святую воду в пластиковой емкости.

В Челябинской епархии рассказали, что хранить святую воду следует в стеклянной емкости, а не в пластиковой бутылке. К тому же, ее нужно держать в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом. Не надо ставить ее в холодильник с продуктами — такие действия осквернят воду.

3. Не используйте святую воду для гаданий и других обрядов.

В епархии отметили, что освященную воду запрещено использовать во время гаданий и других языческих обрядов. Да и в целом нельзя поддерживать различные суеверия.

— Одно из суеверий — якобы для большей благодати надо набрать воду из трех и более храмов, а также о том, что на Богоявление вода более святая, чем в сам праздник Крещения, и наоборот, — рассказали в челябинской епархии.

4. Не выливайте воду в раковину или унитаз.

Освященную воду нельзя выливать в раковину или канализацию. Челябинская епархия советует испортившуюся воду выливать в реку или другой природный источник, откуда она и пришла.

Кроме того, если святая вода становится непригодной для питья, ею можно окропить жилище, детей, родственников.

5. Не думайте, что святая вода — панацея от всего.

В Челябинской епархии отметили, что святая вода не действует автоматически, как талисман.

— Вся благодать, идущая от Бога, имеет силу лишь для тех, кто проявляет христианские добродетели, совершает молитвы, служит людям, — цитирует епархия слова святителя Феофана Затворника.

Правда ли, что на Крещение вся вода становится святой?