Это незаконно. Юрист назвала услуги ЖКУ, за которые можно не платить

Так, граждане имеют право не вносить платеж за текущий ремонт мест общего пользования, установку чего-либо в помещении или придомовой территории, уборку мест общего пользования и прочее, если они стоят отдельной строкой — все это и так входит в обязанность УК и ежемесячные квитанции. Это будет уже двойная оплата.