Это незаконно. Юрист назвала услуги ЖКУ, за которые можно не платить

Строчки в квитанциях на оплату услуг ЖКХ могут отличаться в зависимости от региона и даже конкретной управляющей компании. Однако не всегда они попадают туда законным образом, рассказала aif.ru юрист Алла Георгиева.
"Жилищный кодекс предусматривает, что каждый житель обязан нести расходы за жилищно-коммунальные услуги. Такая плата вносится ежемесячно, — объяснила эксперт. — По решению общего собрания собственников жители дома могут предусмотреть иные необходимые платежи, не прописанные в законе. Такое решение принимается большинством голосов.
Но если услуги законом не предусмотрены и жители дома не голосовали за них, то и платить их не нужно, и в платежку они включаться не должны".
Так, граждане имеют право не вносить платеж за текущий ремонт мест общего пользования, установку чего-либо в помещении или придомовой территории, уборку мест общего пользования и прочее, если они стоят отдельной строкой — все это и так входит в обязанность УК и ежемесячные квитанции. Это будет уже двойная оплата.
«Можно не оплачивать услуги консьержа, юриста, председателя совета дома, обслуживание шлагбаума, уборку снега в зимний период времени и так далее, если решением общего собрания собственников такие услуги не были предусмотрены, — добавила Георгиева. — Не подлежат оплате жильцами и убытки, штрафы, пени, неустойки, возложенные на УК».
«Еще могут вписать какие нибудь добровольные взносы, — уточнила эксперт. — Их тоже не надо платить».
Кроме того, уточнила эксперт, можно не оплачивать взнос на капитальный ремонт дома ранее установленного срока. В каждом регионе он может быть разный.
«То же самое и с услугами по повышенным коэффициентам, — добавила она. — Например, когда отсутствуют счетчики в квартире, не принадлежащей на праве собственности жильцу. Такой коэффициент допустим к расчету только в отношении собственников имущества».