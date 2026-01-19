Популярные темы
«Это немного похоже на Наполеона»: экс-премьер Польши провел параллель между Гренландией и войной 1812 года

Миллер сравнил вывод войск ФРГ из Гренландии с походом Наполеона на Россию.

Источник: Reuters

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер провел параллель между выводом немецких войск из Гренландии и походом Наполеона Бонапарта на Россию. Своим мнение политик поделился в соцсети X.

«Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву», — написал экс-премьер Польши.

Миллер назвал эту ситуацию «квинтэссенцией европейской мощи». Он отметил, что военные действия ЕС часто сводятся лишь к символическим жестам без реального продолжения.

Ранее KP.RU писал, что Германия экстренно вывела своих военных из Гренландии. Солдаты Бундесвера, едва успевшие устроиться на острове, получили неожиданный приказ вернуться. Утром 18 января они «тайно» покинули Гренландию.