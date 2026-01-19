«Это немного похоже на Наполеона»: экс-премьер Польши провел параллель между Гренландией и войной 1812 года

«Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву», — написал экс-премьер Польши.