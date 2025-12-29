Популярные темы
Это не разрыв с Россией: В Армении призвали не искать тайную повестку в углублении отношений с США

МИД Армении: Ереван не ведет курс на разрыв связей с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Официальный Ереван не ведет курс на разрыв связей с Россией. Об этом в интервью Общественной телекомпании Армении заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

По его словам, власти республики не имеют планов вытеснять Россию из Армении или разрывать политические, экономические или какие-то другие связи с Москвой.

«Такой повестки нет, такая политика не ведется. Когда мы углубляем отношения с США или ЕС, не нужно искать в этом цели, тайной повестки по вытеснению России», — заключил Мирзоян.

22 декабря президент РФ Владимир Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Также Путин рассказал о развивающихся отношениях России и Армении.

А в сентябре этого года Путин и Пашинян встретились в Кремле. Российский лидер отметил, что в целом отношения развиваются поступательно и хорошо. Согласно данным Росстата, товарооборот России и Армении составляет 11,7 миллиарда долларов. И это рекордный показатель за 2024 год.