В Госдуме призвали мигрантов «лечиться дома»

Ранее Вячеслав Володин анонсировал ряд нововведений в миграционном законодательстве. Предполагается, что сроки сроки медосвидетельствования иностранных граждан после въезда в Россию сократятся до 30 дней. Также изменения коснутся взаимодействия ведомств и усиление ответственности за нарушения в этой сфере вплоть до выдворения по решению суда, а также ужесточить уголовную ответственность за подделку документов б отсутствии заболевания.
Депутат Ярослав Нилов поддержал новые правила и подчеркнул, что они не должны привести к оттоку необходимой рабочей силы из страны.
«Это не станет [поводом для оттока]. Ни о каком сокращении тут речи быть не может. Это вопрос нашей безопасности. Эти предложения полностью поддерживаю. Это здоровье наших граждан и общая наша безопасность», — заявил парламентарий.
Кроме того, в разговоре с изданием «Подъем» Нилов отметил, что мигранты могут лечить все заболевания дома.
«Вся миграция должна строиться по запросу, целевым образом. И надо максимально сделать так, чтобы проводились все исследования, все тесты — на Родине, а уже здесь перепроверялись, как это было во время ковида».
«Заболевания пусть лечат дома. Нам нужны здоровые, а не инфицированные», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти будут пересматривать ситуацию с выплатами денег за рождение ребенка, чтобы исключить из льгот мигрантов.