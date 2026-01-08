Популярные темы
В Госдуме призвали мигрантов «лечиться дома»

Готовящиеся меры по совершенствованию миграционной политики прокомментировал глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов. По словам парламентария, усиление контроля оправдано и не помешает иностранным гражданам работать в России.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Фото предоставлено пресс-службой депутата

Ранее Вячеслав Володин анонсировал ряд нововведений в миграционном законодательстве. Предполагается, что сроки сроки медосвидетельствования иностранных граждан после въезда в Россию сократятся до 30 дней. Также изменения коснутся взаимодействия ведомств и усиление ответственности за нарушения в этой сфере вплоть до выдворения по решению суда, а также ужесточить уголовную ответственность за подделку документов б отсутствии заболевания.

Депутат Ярослав Нилов поддержал новые правила и подчеркнул, что они не должны привести к оттоку необходимой рабочей силы из страны.

«Это не станет [поводом для оттока]. Ни о каком сокращении тут речи быть не может. Это вопрос нашей безопасности. Эти предложения полностью поддерживаю. Это здоровье наших граждан и общая наша безопасность», — заявил парламентарий.

Кроме того, в разговоре с изданием «Подъем» Нилов отметил, что мигранты могут лечить все заболевания дома.

«Вся миграция должна строиться по запросу, целевым образом. И надо максимально сделать так, чтобы проводились все исследования, все тесты — на Родине, а уже здесь перепроверялись, как это было во время ковида».

«Заболевания пусть лечат дома. Нам нужны здоровые, а не инфицированные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти будут пересматривать ситуацию с выплатами денег за рождение ребенка, чтобы исключить из льгот мигрантов.

