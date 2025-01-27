Это не норма: почему молодые люди стали седеть раньше

Говорят, седина в волосах — признак старости, а не мудрости. Молодые люди с этим явно не согласились бы. Они задают в соцсетях забавный тренд — хвастаются друг перед другом ранней сединой. Врачи же считают, что ничего хорошего в этом нет. «Вечерняя Москва» узнала, почему молодые парни и девушки стали седеть раньше и как с этим бороться.