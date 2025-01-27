Это не норма: почему молодые люди стали седеть раньше

Новые поколения взрослеют быстро. Современные девочки и мальчики выглядят не на 14−16 лет, а на уверенный четвертак. Причин для этого много. Одна из них — курение.
— Оно представляет серьезную угрозу не только для здоровья внутренних органов, но и для внешнего вида. Кроме влияния на кожу, курение отрицательно сказывается и на других внешних показателях. Табачный дым сушит волосы, делая их ломкими и потерявшими блеск. Также вредная привычка может стимулировать выпадение волос и появление седины.
Курение вызывает пожелтение зубной эмали и ухудшение состояния десен, что может привести к развитию заболеваний пародонта и потере зубов, — отмечает терапевт Алина Красикова. Но, конечно, едва ли курение — единственная причина появления у молодых людей седины или раннего облысения.
— Медики также объясняют это явление минеральным дисбалансом, анемией, генетическими факторами и стрессом, — говорит терапевт Татьяна Федотова.
Врачи советуют проверять уровень минералов в организме и не использовать биологически активные добавки без консультации у специалиста.
Почему может лысеть подросток
— Стресс — причина множества заболеваний и негативных процессов в организме, — Татьяна Федотова напоминает давно известную истину: все болезни от нервов. — Кроме того, стоит помнить, что стрессом для организма будут не только эмоциональные переживания, но и повышенные физические нагрузки, несоблюдение режима сна и правил питания. А этим как раз грешат подростки.
Еще появление ранней седины может быть связано с приемом антидепрессантов. Однако такой точки зрения придерживаются не все. Врачи говорят, что назначения сейчас стараются сделать максимально безопасными для пациентов.
Не стоит сбрасывать со счетов и генетику. Молодым людям стоит поинтересоваться у родных, когда те заметили серебряные нити в своей шевелюре.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог:
— Ранняя седина не является нормой, может быть следствием патологий и требует выяснения причин ее развития. Основными причинами могут быть: гормональные проблемы, заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и микроэлементов. Кроме того, раннюю седину могут вызвать: беременность и лактация, стрессы и синдром хронической боли, прием некоторых лекарств.
СПРАВКА.
Раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка. Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета.