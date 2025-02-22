Это не диета: В РПЦ раскрыли главный смысл Великого поста

Он также отметил, что главный смысл Великого поста заключается в подготовке к празднованию Христова Воскресения или Пасхи. Иерей уверен, что даже во время Масленицы стоит настраиваться на духовную работу, «а не быть ещё более разнузданными в самом начале Великого поста».