«Это наш город»: почему мигранты диктуют правила в России

Ранее в августе в подмосковном Щелкове толпа мигрантов избила до смерти 20-летнего футболиста «Русской общины» Арсения Ерошевича после матча с ФК «Дизель». Конфликт начался в баре Underground, где несовершеннолетний игрок «Дизеля» спровоцировал ссору, а затем с друзьями напал на Ерошевича. Спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому мозга и перелом гортани, впал в кому и умер через неделю после инцидента, не приходя в сознание. Четверо нападавших были арестованы, дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть). По информации СМИ, один из зачинщиков успел сбежать в Израиль и избежать наказания. Координация участников драки также осуществлялась через чат в мессенджере.