«Это наш город»: почему мигранты диктуют правила в России

Борьба с этноанклавами
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев подчеркнул, что проблема этнических анклавов давно привлекла внимание президента. В мае прошлого года его указом были внесены изменения в концепцию миграционной политики, предписывающие борьбу с такими образованиями.
По словам Матвеева, когда количество мигрантов, включая тех, кто уже успел получить российское гражданство, превышает критический уровень, «количество переходит в качество», они начинают вести себя агрессивно, стремясь к доминированию над местным населением.
«Это общий мировой опыт: там, где мигрантов становится слишком много, они начинают вести себя агрессивно и стремятся к подчинению местного населения себе».
Он провел параллели с Европой, где в Германии и Великобритании исламистские проповедники открыто заявляют о намерении установить шариат там, где мусульмане становятся большинством. Аналогичные тенденции наблюдаются и в России, «согласно опросам, проведенным ФСО», заявил Матвеев.
Парламентарий разработал законопроект, позволяющий главам регионов запрещать продажу и аренду недвижимости иностранцам в зонах риска возникновения анклавов, чтобы предотвратить их компактное расселение по региону.
Он признал, что не все главы субъектов воспользуются этим правом, так как некоторые могут не видеть проблемы в высокой концентрации иностранцев. Однако, по его мнению, необходимо заставлять региональных руководителей обращать внимание на эту ситуацию и ее возможные последствия.
Таким звоночком могла стать новость, что в ХМАО арабские имена Мухаммад и Амина лидируют среди новорожденных. При этом законодатель уверен, что десятки тысяч мигрантов в регионе легализованы коррупционно, поэтому ложатся тяжким бременем на социальную сферу.
Противостояние общин
Конфликт разгорелся, когда дружинник местного отделения «Русской общины» зафиксировал на видео двух нетрезвых мигрантов у детской площадки. После этого его окружила толпа, требующая принести извинения за съемку своих приятелей. Мужчины скандировали лозунги о том, что этот город принадлежит им и угрожали активисту. Часть из них находилась под действием наркотических веществ, предположил активист «Русской общины».
Участники собрались на улице молниеносно, как по щелчку пальцев, рассказали очевидцы. По предварительным данным, они пришли, получив сообщение в групповом чате в мессенджере. Он назывался «Кавказская община». В нем содержатся призывы к расправам над людьми и членами «Русской общины».
По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении группы мигрантов, угрожавших активисту. Зачинщики доставлены в полицию и получили официальные предостережения.
Ранее в августе в подмосковном Щелкове толпа мигрантов избила до смерти 20-летнего футболиста «Русской общины» Арсения Ерошевича после матча с ФК «Дизель». Конфликт начался в баре Underground, где несовершеннолетний игрок «Дизеля» спровоцировал ссору, а затем с друзьями напал на Ерошевича. Спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому мозга и перелом гортани, впал в кому и умер через неделю после инцидента, не приходя в сознание. Четверо нападавших были арестованы, дело переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть). По информации СМИ, один из зачинщиков успел сбежать в Израиль и избежать наказания. Координация участников драки также осуществлялась через чат в мессенджере.