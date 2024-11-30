Это может спасти ему жизнь: как выбрать зимнюю одежду домашнему питомцу

Теплый комбинезон для собаки будет стоить от 2000 рублей. Важно, чтобы он на вашем питомце сидел хорошо: нигде ничего не жало и не натирало. Все цветочки, аппликации на костюмах носят чисто декоративную функцию. Можно обойтись без них. Но если такие элементы есть, надо, чтобы из-за них не было большого количества швов. Через них проникает холод.