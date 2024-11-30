Это может спасти ему жизнь: как выбрать зимнюю одежду домашнему питомцу

Многие полагают, что всевозможные комбинезоны и сапожки со стразами для декоративных собачонок — всего лишь симпатичные, но бесполезные аксессуары. На деле же такие вещи могут спасти вашему питомцу жизнь. Причем необходимость в одежде у пушистых компаньонов возникает как раз при такой погоде, которая обычно бывает в конце ноября.
— Часто нам вопросы задают про бездомных животных: при какой температуре, например, может замерзнуть кошка без доступа в подвал или какое-то другое теплое помещение, — говорит ветеринар Михаил Шеляков. — Ответ многим кажется странным. Самая опасная температура для них 0…-5, как сейчас на улице.
По словам специалиста, такая погода обычно сопровождается высокой влажностью, снегом, изморосью, ветром. Промокшая шерсть теряет свои сохраняющие тепло свойства, и животное замерзает на ветру.
Шапка согреет
Шапочка для собаки будет стоить от 400 рублей. Есть разные модели: похожие на балаклаву, на ушанку и даже рождественская шапка с оленьими рожками. Такой предмет в гардеробе вашего питомца защитит его ушки, даже если он обожает возиться в снегу.
С Новым годом!
На маркетплейсах появились не совсем обычные рождественские товары. Например, набор-подарок из красных шарфа и колпака для питомца. Кот или пес вряд ли оценит такое подношение, но хозяевам внешний вид питомца настроение поднимет. Стоит комплект 440 рублей.
Хороша куртешка
Теплый комбинезон для собаки будет стоить от 2000 рублей. Важно, чтобы он на вашем питомце сидел хорошо: нигде ничего не жало и не натирало. Все цветочки, аппликации на костюмах носят чисто декоративную функцию. Можно обойтись без них. Но если такие элементы есть, надо, чтобы из-за них не было большого количества швов. Через них проникает холод.
Ах, какие черевички
Обувь для собаки будет стоить от 300 рублей. В городских условиях, учитывая, что дороги посыпают реагентами, обувью лучше пользоваться. Но ее надо внимательно примерять. Ботинки должны плотно сидеть, не скользить на поверхности. Неправильно подобранный товар может привести к травме. Например, собака поскользнется, вовремя не отскочит от проезжающей машины. Мобильность должна быть сохранена.
ЧИХУАХУА, НЕ ЧИХАЙ.
У любого хозяина возникает вопрос об утеплении домашних животных. Надо ли покупать для собаки комбинезон. Ответ зависит от того, кто именно у вас живет. Маленьким чихуахуа, йоркам, шпицам, той-терьерам определенно нужна защита. Они замерзают в силу своего маленького размера. Это обычная физика.
Пополнением зимнего гардероба для пушистого лучше озаботиться заранее, чтобы у вашего питомца была возможность к нему привыкнуть. Особенно это касается сапожек. Первое время в обуви собаки чувствуют себя очень неловко: начинают во время ходьбы высоко поднимать лапы, рассматривать обновку.
Признаки переохлаждения у собак такие же, как и у нас. Нежелание двигаться, мышечная дрожь. Они принимают неестественные позы, горбятся. Очень плохой признак, если наблюдается замедленная реакция, некоторая сонливость. В такой ситуации собаку надо растирать, всеми возможными командами заставлять ее больше и энергичнее двигаться.