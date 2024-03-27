Это мизофония: повышенной нетерпимостью к бытовым звукам может страдать каждый пятый

Ученые также выяснили, что до участия в исследовании о мизофонии что-то слышали лишь немногие респонденты. Это означает, что люди с мизофонией не понимали, что с ними происходит и испытывали от этого дополнительный стресс. Для многих из них стало большим облегчением узнать, что они не одиноки и что их особенности восприятия звуков имеют научное название.