Это мизофония: повышенной нетерпимостью к бытовым звукам может страдать каждый пятый

Мизофонией называется расстройство, при котором человек чрезмерно негативно реагирует на повседневные звуки, чаще всего издаваемые другими людьми: жевание, глотание, чавканье, хлюпанье, сморкание, сопение, шмыганье носом, и так далее. Раздражение, отвращение, гнев, тревогу, агрессию и даже хронический стресс, мешающий нормально жить, также могут вызывать ритмичное постукивание, скрежет железа по стеклу, шуршание бумаги, и другие подобные звуки.
Причины такой острой реакции звуковые триггеры пока точно не известны. До сих пор мизофония считалась сравнительно редким состоянием, но исследователи из Королевского колледжа Лондона (Великобритания), статья которых опубликована в журнале PLOS ONE, пришли к выводу, что бытовые звуки не дают нормально жить почти каждому пятому британцу.
Ученые опросили 768 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 46 лет. Участников просили оценить по 10-балльной шкале интенсивность их эмоциональной реакции на распространенные триггерные звуки. В итоге оказалось, что от непереносимости звуков страдает 18,4% участников.
Самым отвратительным звуком опрошенные признали громкое чавканье, которое неприятно слышать и людям без мизофонии. Главное отличие здесь состоит в том, что при мизофонии звуки кажутся не просто неприятными, а вызывают гораздо более сильные реакции, включая ярость, панику и ощущение беспомощности. Кроме того, при мизофонии повышена чувствительность к звукам, которые другие люди просто не замечают, например к звуку спокойного дыхания или глотания.
Ученые также выяснили, что до участия в исследовании о мизофонии что-то слышали лишь немногие респонденты. Это означает, что люди с мизофонией не понимали, что с ними происходит и испытывали от этого дополнительный стресс. Для многих из них стало большим облегчением узнать, что они не одиноки и что их особенности восприятия звуков имеют научное название.