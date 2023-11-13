Это число россиян готово уволиться «за компанию». Интересные данные

Большинство из тех россиян, у которых за последние полгода ушел из компании хотя бы один сотрудник, признались, что их посещали мысли о собственном увольнении вслед за коллегой. Так сказали 55% участников исследования, которое провели аналитики сервиса «Работа.ру». Полученными данными авторы опроса поделились с редакцией РБК Life. В изучении мнения приняли участие 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Сколько россиян готово уволиться «за компанию»

Выяснилось следующее:

35% рассказали, что их не посещали мысли о собственном увольнении после ухода из компании кого-то из коллег;

26% хотели уйти, но до реализации плана не дошло;

15% признались, что думают об увольнении прямо сейчас;

14% уходили из компании вслед за коллегой;

10% заявили об отсутствии подобных мыслей и планов, но они знают примеры увольнения других коллег по такой причине.

«Из тех опрошенных, кто задумывался об увольнении после ухода коллеги, 66% объясняют свое желание тем, что не видят возможностей для развития и роста в компании. 19% хотели уволиться, чтобы не выполнять обязанности выбывшего коллеги, по 10% проголосовали за варианты ответов “Мне трудно находить общий язык с другими коллегами” и “Мы работали в тандеме, в одиночку мне не справиться с рабочими задачами”», — пояснили аналитики в беседе с редакцией РБК Life.

Что чувствуют россияне при увольнении коллег

Авторы опроса решили также выяснить еще один нюанс: что чувствуют россияне при увольнении коллег. Оказалось, что эмоции зависят от отношений с этим человеком. Так сказали 65% участников исследования.

Треть россиян испытывают грусть при увольнении сотрудника, поясняя, что это ценный член команды, 19% радуются за новые перспективы коллеги, 17% не чувствуют ничего особенного и столько же переживают из-за ухода человека из коллектива, так как это близкий друг.

Примечательно: есть и те, кто искренне радуется уходу работника, предвкушая, что займет место уволившегося. Так ответил 1% респондентов.



Как ведет себя начальство при обсуждении планов на увольнение

Более половины опрошенных (63%) не говорили своему руководителю, что планируют уволиться вслед за коллегой. Но вот из тех оставшихся 37%, кто обсуждал с начальством свои планы на уход из компании, половина отметили, что руководитель не пытался повлиять на их решение об увольнении. Треть россиян в ответ на предупреждения о своем добровольном увольнении руководство просило остаться.

8% получали предложение о повышении зарплаты;

5% предлагали другие бонусы (удобный график, ДМС, оплата проезда и другое);

3% обещали повышение.

Сколько россиян способны уволиться «за компанию»

Почти половина опрошенных (44%) согласились бы уйти из компании, если бы увольняющийся коллега позвал их с собой. При этом 33% из них важно, чтобы на новом месте была больше зарплата.

44% сомневаются, что это хорошая идея, и их ответ будет зависеть от того, кто из коллег предложит такой переход;

11% не согласились бы уйти с увольняющимся сотрудником в новую компанию;

5% ответили бы положительно на предложение коллеги, если бы речь шла о повышении в должности;

4% готовы уволиться, чтобы продолжать работать с этим человеком.

Ранее работающие россияне назвали главные качества идеального коллеги. Среди них оказалась «готовность посплетничать», это в сослуживцах ценят 14%.

Остальные ответы распределились так:

профессионализм — 68%;

дружелюбие — 62%;

честность — 58%;

хорошее чувство юмора — 55%;

готовность помочь другим — 48%;

умение поговорить по душам — 40%;

открытость в общении — 39%;

высокая трудоспособность и схожие внерабочие интересы — 36%;

чистоплотность — 32%;

умение мотивировать — 28%;

готовность прикрыть перед начальством — 23%.

Как оказалось, идеального коллегу чаще всего удавалось повстречать людям, работающим в сфере бухгалтерии, транспорта/логистики и образования. Случалось такое везение и с респондентами из IT-сферы и агропромышленности.