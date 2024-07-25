Это был несчастный случай: почему кит напал на лодку?

Когда горбатый кит весом не менее 25 тонн выпрыгивает из воды, ему мало что может помешать. Свидетелями этого стали два молодых человека у берегов Одиорн-Пойнт в Рае, штат Нью-Гэмпшир, США. Они запечатлели на видео, как животное врезалось в лодку с рыбаками, которые упали в воду из-за столкновения. Сообщается, что и млекопитающее, и люди не получили повреждений.