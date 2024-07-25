Это был несчастный случай: почему кит напал на лодку?

Когда горбатый кит весом не менее 25 тонн выпрыгивает из воды, ему мало что может помешать. Свидетелями этого стали два молодых человека у берегов Одиорн-Пойнт в Рае, штат Нью-Гэмпшир, США. Они запечатлели на видео, как животное врезалось в лодку с рыбаками, которые упали в воду из-за столкновения. Сообщается, что и млекопитающее, и люди не получили повреждений.
Многие уверены, что кит сделал это намеренно, однако Алиса Шульман-Дженигер, морской биолог и ведущий научный сотрудник Калифорнийского проекта по изучению косаток, уверяет, что млекопитающее не нападало на судно, это был несчастный случай.
Почему горбатые киты выпрыгивают из воды
Горбатые киты питаются мелкими ракообразными, известными как криль, а также целыми косяками рыбы, такими как анчоусы, треска, песчаный окунь и мойва.
Чтобы поймать рыбу, млекопитающие иногда выгоняют ее на поверхность, выпуская завесы из пузырьков, которые заставляют поверить жертву в то, что она в ловушке, и у нее нет никакого другого выхода, кроме как всплыть.
После этого киты всплывают на поверхность с открытой пастью и целиком заглатывают добычу. Их не беспокоит, что находится на поверхности, включая лодки, для них важным является именно корм.
Во время охоты киты могут быть непредсказуемыми и очень активными на поверхности.
Как оставаться в безопасности рядом с китами
Специалисты рекомендуют рыбакам убирать удочки и сети в местах скопления горбатых китов или видимой активности пузырьков, необходимых млекопитающим для охоты.
Также в местах, где обитают киты и кормятся, лодкам необходимо снизить скорость до 18 километров в час, чтобы предотвратить столкновения и дать время киту среагировать.
Запутывание китов в рыболовных сетях может привести к травмам и даже летальному исходу. Столкновение млекопитающих с судами также опасно и для людей, которых выбрасывает в воду, что может привести к смерти.
Ранее был опубликован план действий при встрече с акулой.
Анна Морозова