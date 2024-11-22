Эти три вопроса помогут выявить болезнь Альцгеймера. Ученые все объяснили

В эксперименте вопросы задавались 155 участникам в возрасте от 40 до 85 лет, которых отобрали по специальным критериям. Среди них были люди как с нарушениями когнитивных функций (наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем, мыслительно обрабатывает информацию), так и без таковых проблем. С каждым из них в эксперименте принимали участие сопровождающие лица, те, кто пришел вместе с респондентом в клинику.