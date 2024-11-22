Эти три вопроса помогут выявить болезнь Альцгеймера. Ученые все объяснили

Команда ученых из Японии разработала метод скрининга (первичное обследование при отсутствии видимых симптомов) болезни Альцгеймера и легких когнитивных нарушений с помощью трех вопросов. Своими результатами исследователи поделились в научном журнале Alzheimer’s Research & Therapy. Методика станет востребованной, полагают авторы, так как все больше людей обращаются за ранней диагностикой и лечением подобных проблем.
Исследователи задали участникам эксперимента три вопроса:
- «Считаете ли вы, что в вашей повседневной жизни стало больше трудностей, чем раньше?»;
- «Не могли бы вы рассказать мне о своих повседневных удовольствиях или развлечениях?»;
- «Каковы наиболее заметные текущие/последние новости/темы?».
В эксперименте вопросы задавались 155 участникам в возрасте от 40 до 85 лет, которых отобрали по специальным критериям. Среди них были люди как с нарушениями когнитивных функций (наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем, мыслительно обрабатывает информацию), так и без таковых проблем. С каждым из них в эксперименте принимали участие сопровождающие лица, те, кто пришел вместе с респондентом в клинику.
Ученые проверяли реакцию на вопросы, воздерживались ли респонденты от прямого ответа или поворачивали голову в сторону сопровождающего, словно за подсказкой. Дальнейшая компьютерная томография мозга показала, что риск развития болезни Альцгеймера был выше у людей, которые отвечали на первый вопрос отрицательно или говорили что-то вроде: «Возможно, я стал забывчивым, но это из-за возраста, и у меня нет с этим проблем», не давали конкретный ответ на второй вопрос и цитировали новости, которым больше трех месяцев, обдумывая третий вопрос.
У таких респондентов был повышенный уровень бета-амилоидных белков, накопление которых, как считается, вызывает болезнь Альцгеймера. Исследование также показало, что у участников эксперимента, которые обращались за помощью к своим сопровождающим, был более высокий риск развития болезни, независимо от ответов на предложенные вопросы.
Число людей, страдающих болезнью Альцгеймера и связанной с ней деменцией продолжает расти с каждым годом. Деменция — синдром, который приводит к снижению когнитивной функции в большей степени, чем в результате обычного биологического старения. Деменция прогрессирует с течением времени. Она в основном поражает пожилых людей, в возрасте от 65 лет и старше. По данным на 2023 года в мире насчитывается более 55 млн человек с таким диагнозом и каждый год фиксируется 10 млн новых случаев, привели цифры во Всемирной организации здравоохранения. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, на долю которой предположительно приходится 60−70% случаев.
В связи с такой ситуацией, полагают авторы работы, ранние и простые методы диагностики вероятных деменции и болезни Альцгеймера крайне необходимы. Три простых вопроса способны стать отправной точкой для понимания — нужны ли этому пациенту дальнейшие аппаратные и биохимические исследования состояния здоровья.
В Японии появились несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, действие которых основано на удалении накопленных в мозге бета-амилоидных белков и замедлении прогрессирования этого заболевания, пишет издание Kyodo News.
Свои разработки есть и в России: в лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета еще в прошлом году провели испытания на мышах с нарушениями памяти, подтвердившие терапевтический эффект препарата: у лабораторных животных перестают нарушаться контакты между клетками в головном мозге и улучшается память.