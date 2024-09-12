Эти марки консервированного тунца не прошли проверку Роскачества. Список

Сначала за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился в общей сложности 121 человек, 55 из них были в тяжелом состоянии, а 30 оказались в реанимации. Вслед за этим аналогичные новости начали поступать из Нижегородской области, где после употребления готового салата число пострадавших составило 12 человек, девять из них в тяжелом состоянии. Похожие симптомы проявились у потребителей в Татарстане, где также зафиксировали случаи госпитализации с подозрением на ботулизм. Следователи завели уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.