Эти марки консервированного тунца не прошли проверку Роскачества. Список

Консервированный тунец торговых марок «Знак качества» и «Каждый день» не соответствовали ГОСТу по внешнему виду рыбы (высота кусков рыбы оказалась значительно ниже внутренней стороны банки). Всего 14 марок из 20 исследованных не имеют каких-либо нарушений ГОСТа или технического регламента по разным критериям. Это стало известно в ходе исследования, проведенного ведомством, результаты есть в распоряжении РБК Life.
Ведомство исследовало консервы с тунцом по 97 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. В том числе проверили продукцию на наличие ботулотоксинов на фоне массовых отравлений летом 2024 года.
Закупленная для исследования рыбная продукция произведена как на территории нашей страны (во Владимирской, Калининградской, Московской и Псковской областях), так и за рубежом — 11 торговых марок из Китая, Таиланда и Эквадора.
Какие торговые марки исследованы
- О'кей Daily,
- «Ультрамарин»,
- «Дикое море»,
- «Вкусные консервы»,
- «Капитан Вкусов»,
- Fortuna,
- «Магуро»,
- «Пеликан»,
- «Владкон»,
- «Беринг»,
- «5 морей»,
- «Моя цена»,
- «Красная цена»,
- «Барс»,
- «Балтийский невод»,
- Iberica,
- «Вкусвилл»,
- «Азбука моря»,
- «Знак качества»,
- «Каждый день».
Что по поводу возбудителей ботулизма
Микробиологические показатели во всех консервах оказались в норме. Ни в одном продукте не нашли плесени, дрожжей, спор. Нет в исследованных консервах бактерий-возбудителей ботулизма (Clostridium botulinum) и бактерий-возбудителей газовой гангрены (Clostridium perfringens). Исследование показало, что консервированный тунец безопасен, производители соблюдают нормы промышленной стерильности, тем самым возникновение ботулизма в консервах исключается.
Что еще устроило экспертов
В исследованной продукции не обнаружили нарушения допустимых законодательством норм кадмия, мышьяка (в том числе неорганического), свинца, ртути и гистамина. Фальсификат тоже не обнаружили. Результаты лабораторных испытаний позволяют утверждать, что во всех исследованных консервах тунец.
Про найденные нарушения
Несоответствие маркировке выявлено в продукции двух торговых марок:
- в консервах Iberica на упаковке указана недостоверная масса нетто — 160 г по маркировке против 181 г в действительности;
- в консервах «Азбука моря» недостоверной оказалась информация о массовой доле белка и жира — на упаковке 23 г и 1 г соответственно, а по факту — 13,55 г и 3,1±0,1 г соответственно.
Консервы «Балтийский невод», «Барс», «Знак качества» и «Каждый день» не соответствовали ГОСТу по содержанию соли.
Продукция ТМ «Красная цена» и «Азбука моря» не соответствовала опережающему стандарту Роскачества по состоянию бульона в банке. Эти же консервы не соответствовали по консистенции рыбы, по вкусу и запаху.
Выводы
Из 20 исследованных торговых марок обязательным требованиям законодательства и опережающим (но не обязательным к исполнению) требованиям стандарта Российской системы качества соответствует продукция 11 торговых марок:
- «ВкусВилл»,
- «Владкон»,
- «Капитан Вкусов»,
- «Ультрамарин»,
- «Беринг»,
- «Вкусные консервы»,
- «Магуро»,
- О'кей Daily,
- «Дикое море»,
- «Пеликан»,
- Fortuna.
А по оставшимся шести наименованиям из общего списка у экспертов возникли вопросы по тем или иным критериям (имеют какие-то нарушения ГОСТа или техрегламента), речь о консервированном тунце следующих марок:
- «Барс»,
- «Балтийский невод»,
- Iberica,
- «Азбука моря»,
- «Знак качества».
- «Каждый день».
Роспотребнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований производителю консервов «Азбука моря» (АО «Южморрыбфлот»), а также изготовителю консервов «Знак качества», изготовителю и производителю «Каждый день» (ООО «Балт-фиш плюс»). Также предостережение получил ООО «Балтийский консервный завод» — изготовитель продукции «Балтийский невод».
Как поясняется, «Балт-фиш плюс» уже направил проверяющим план, как будет скорректирован показатель массовой доли поваренной соли.
В июне 2024 года в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Казани произошла вспышка ботулизма. Все пострадавшие, по данным Роспотребнадзора, ели «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», купленные по доставке.
Сначала за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился в общей сложности 121 человек, 55 из них были в тяжелом состоянии, а 30 оказались в реанимации. Вслед за этим аналогичные новости начали поступать из Нижегородской области, где после употребления готового салата число пострадавших составило 12 человек, девять из них в тяжелом состоянии. Похожие симптомы проявились у потребителей в Татарстане, где также зафиксировали случаи госпитализации с подозрением на ботулизм. Следователи завели уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Роскачество сейчас также проводит исследование консервированной фасоли, результаты будут опубликованы позднее.