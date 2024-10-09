Эти два предмета в ванной «кишат» вирусами и бактериями. Вы удивитесь

В рамках исследования ученые собрали образцы насадок для душа и щетинок зубных щеток из разных домов по всей территории США. Для анализа использовался метод секвенирования ДНК, который позволил выявить огромное разнообразие вирусов. Из 614 найденных вирусов 314 встречались только в одном образце, двух одинаковых образцов не было. Ученые отмечают, что каждая насадка для душа и зубная щетка были похожи на «маленькие острова», между ними оказалось очень мало общего.