Эти два предмета в ванной «кишат» вирусами и бактериями. Вы удивитесь

Ученые из Северо-Восточного университета (Бостон, штат Массачусетс) выяснили, что насадки для душа и зубные щетки содержат огромное количество вирусов, некоторые из которых ранее не были известны науке. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Frontiers in Microbiomes.
В рамках исследования ученые собрали образцы насадок для душа и щетинок зубных щеток из разных домов по всей территории США. Для анализа использовался метод секвенирования ДНК, который позволил выявить огромное разнообразие вирусов. Из 614 найденных вирусов 314 встречались только в одном образце, двух одинаковых образцов не было. Ученые отмечают, что каждая насадка для душа и зубная щетка были похожи на «маленькие острова», между ними оказалось очень мало общего.
Открытие показало, что каждая насадка для душа и зубная щетка представляют собой изолированные экосистемы вирусов и бактерий.
Большинство обнаруженных вирусов совершенно не опасны для людей, так как являются бактериофагами. И даже наоборот, эти вирусы могут быть полезны в борьбе с патогенными бактериями — например, вызывающими туберкулез и проказу. В будущем ученые планируют исследовать возможность использования этих вирусов для очистки водопроводных систем от патогенов и даже для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций.
Доктор Эрика Хартманн подчеркнула, что чрезмерное использование сильных чистящих средств может привести к развитию резистентности (устойчивости) у микроорганизмов. Она рекомендует регулярно чистить насадку для душа уксусом или мылом и как можно чаще менять зубные щетки.
Ранее ученые отыскали другое прибежище для бактерий — микроволновки. Отмечается, что микробы, обитающие в микроволновых печах, вовсе не так безобидны. Исследователи определили 101 штамм бактерий, большинство из которых относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus. Также в домашних микроволновках были обнаружены патогенные бактерии, связанные с продуктами питания, такие как Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus. Эти микроорганизмы могут представлять риск для здоровья.