Эти 5 фраз 99% людей ошибочно воспринимают как любовь, а на деле это ловушка абьюзера

Когда вторая половинка утверждает, что никто другой вас не примет, он не возвышает ваши отношения, а подрывает самооценку. Постоянные упрёки и обесценивание ваших качеств закрепляют зависимость, внушая вам, что жизнь без него не имеет смысла. Таким образом он лишает вас уверенности и права на личные достижения.