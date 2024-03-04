Эта птица ростом с человека и ест детенышей крокодила

Китоглавы напоминают доисторических созданий, заметили в Live Science. В National Geographic их сравнили с вымершими додо. А еще добавили, что выглядят такие современные птицы, словно они готовы пойти в атаку.
Внешний вид и питание
У них гигантский клюв. San Diego Zoo Wildlife Alliance пишет, что в длину тот достигает 19 см и практически столько же в ширину. Live Science добавляет, что клюв может быть и в 0,3 м — у китоглавов третий по величине клюв в мире. Он острый и крючкообразный. Способен отрубить голову жертве хищника. А еще похож по форме на голландский деревянный башмачок и в жаркую погоду служит резервуаром, в котором птицы переносят воду, чтобы спасти свое потомство — так они остужают кладку яиц.
У китоглавов серое оперение, а на голове есть небольшой хохолок.
Они вырастают до 1,5 м. Самочки весят 4,9 кг, а самцы — 5,6 кг. При столь мощном клюве и большой голове у птиц тонкие длинные лапы. Китоглавы могут часами стоять в воде, карауля добычу. Они хватают своих жертв и могут проглотить их целиком.
В меню хищника — сомы, змеи, угорь и детеныши крокодила.
Особенности поведения при размножении
Птицы образуют моногамные пары. Но даже во время заботы о потомстве они предпочитают одиночество. Китоглавы-родители охотятся порознь на разных концах своих территорий.
В кладке два-три яйца. Но до взрослого возраста доживает обычно только один птенец. Как правило, самый крупный. Дело в том, что пернатые братья и сестры соперничают за питание. Самый сильный птенец может убить маленьких родственников.
Китоглавы доживают до 35 лет в дикой природе. Обитают они на болотах и заболоченных территориях в Центральной и Восточной Африке.