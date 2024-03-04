Эта птица ростом с человека и ест детенышей крокодила

У них гигантский клюв. San Diego Zoo Wildlife Alliance пишет, что в длину тот достигает 19 см и практически столько же в ширину. Live Science добавляет, что клюв может быть и в 0,3 м — у китоглавов третий по величине клюв в мире. Он острый и крючкообразный. Способен отрубить голову жертве хищника. А еще похож по форме на голландский деревянный башмачок и в жаркую погоду служит резервуаром, в котором птицы переносят воду, чтобы спасти свое потомство — так они остужают кладку яиц.