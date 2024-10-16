Эта профессия стала лидером среди вакансий для пенсионеров. Вы удивитесь

Профессия водителя-экспедитора лидировала по числу вакансий, доступных для пенсионеров по итогам третьего квартала 2024 года. К таким выводам пришли на «Авито Работа», с результатами проведенного сервисом исследования ознакомились в RT. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на вышеназванную позицию — 109 467 ₽ за месяц работы при полной занятости.
Аналитики изучили данные платформы и сделали подборку массовых профессий с самым большим количеством вакансий, которые доступны и для россиян на пенсии. В топ также попали упаковщики (3% от общего числа доступных для пенсионеров предложений) и продавцы (1,9%). Первые могут в среднем рассчитывать на зарплату 115 385 ₽, а вторые — на 47 852 ₽
В ходе исследования также выявили позиции с самыми высокими зарплатами для пенсионеров. Лидером стала профессия стикеровщика со средней зарплатой 125 тыс. руб. «За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — добавили в публикации.
Среди самых высокооплачиваемых для пенсионеров профессий остается должность риелтора (средняя предлагаемая зарплата — 124 236 ₽, но по факту доход зависит от процентов со сделок, премий и не только).
На третьей строчке — профессия упаковщика. «За последний год средние зарплатные предложения для упаковщиков выросли в два раза, что указывает на высокий спрос на данную категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов», — уточнили в публикации.
В начале октября лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Письмо с такой инициативой он направил на имя премьера Михаила Мишустина. Политик считает, что 13-я пенсия будет способствовать социальной справедливости в отношении тех, кто всю жизнь трудился «в интересах развития нашей страны». Он напомнил, что сейчас многие пенсионеры живут за чертой бедности.
Согласно Росстату, во втором квартале 2024 года граница бедности составила 15 354 ₽ (12 669 ₽ для пенсионеров). Доход, не превышающий эти цифры, получали 12,4 млн человек.
Ранее сервис Superjob провел опрос и выяснил, что россияне считают бедными тех, кто зарабатывает менее 43 тыс. руб. месяц, а богатыми — тех, кто зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. Для комфортной жизни россиянам нужно 250 тыс. руб. в месяц.
Опрос проводился с 1 по 8 октября, в нем участвовали более 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.