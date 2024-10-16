Эта профессия стала лидером среди вакансий для пенсионеров. Вы удивитесь

В начале октября лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Письмо с такой инициативой он направил на имя премьера Михаила Мишустина. Политик считает, что 13-я пенсия будет способствовать социальной справедливости в отношении тех, кто всю жизнь трудился «в интересах развития нашей страны». Он напомнил, что сейчас многие пенсионеры живут за чертой бедности.