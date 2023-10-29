Эта привычка есть у многих детей. Как отучить грызть ногти: советы врачей



Как часто встречается

По словам Анны Левадной, более 30% детей старше семи лет и 45% подростков кусают ногти. Такая привычка (онихофагия) немного чаще встречается у мальчиков.

Проявления бывают разными — и легкими, и тяжелыми. «Грызть ногти дети могут периодически (во время стресса) или постоянно, сознательно или подсознательно», — уточнила Левадная.



Последствия

Вот к каким изменениям, по словам Левадной, приводит привычка грызть ногти:

изменения ногтей (деформация, подногтевые кровоизлияния);

повреждение околоногтевых тканей;

врастание ногтевой пластины и постепенное укорочение ногтей;

воспаление валика вокруг ногтя;

изменение прикуса;

кишечные бактериальные или вирусные инфекции;

инфекции кожи вокруг рта.



Причины

Эксперты перечислили несколько основных причин, из-за которых может развиться привычка грызть ногти. Невролог Вера Петрова среди них упомянула физиологический фактор и отсутствие надлежащего ухода за ногтями и кожей рук.

«Например, у детей, которые склонны к атопическим дерматитам, несвоевременная обработка кутикулы может спровоцировать такую вредную привычку», — поясняет невролог.

Другая причина, по мнению эксперта, — недостаток ряда витаминов и минералов. «При их дефиците повышается нервозность, тревожность и быстрая утомляемость ребенка», — говорит врач.

Повышенная нервозность также может быть обусловлена социальной адаптацией, взаимоотношениями с родителями, темпераментом ребенка.

«Ребенку может быть скучно, родители могут уделять ему недостаточно внимания. Или, наоборот, влияет чрезмерная нагрузка, когда одновременно и танцы, и пение, и рисование. Также отсутствие нормальной гигиены сна», — перечисляет возможные причины Петрова.

Психолог-педагог Дарья Дугенцова тоже упомянула тревожность и нервозность среди причин привычки грызть ногти. По ее мнению, одним из факторов является аутоагрессия, «когда ребенок сам себя наказывает за свои действия или за свои эмоции по отношению к близким людям».

«Например, если ребенок сделал что-то плохое, получил двойку, он таким образом себя бессознательно наказывает. Либо он испытывает к маме или папе какую-то негативную эмоцию, но при этом не хочет себе в этом сознаваться, либо родители часто говорили ему “не повышай на меня голос”, навязали ребенку, что испытывать негативные эмоции по отношению к родителям плохо. За счет этого его бессознательное делает вывод, что он должен себя наказать», — объясняет механизм аутоагрессии Дугенцова.

Самоуспокоение за счет какого-то монотонного действия — еще одна причина, из-за которой ребенок может грызть ногти.

«И последняя причина — это привычка, которую ребенок позаимствовал у близкого человека. Чаще всего это либо родитель, либо одноклассник, друг», — говорит Дугенцова.



Что делать

Онихофагия — сложное для лечения расстройство. Нужен междисциплинарный подход с участием дерматологов, терапевтов, педиатров, психиатров и стоматологов, говорит Левадная.

«Помощь ребенку включает в себя оптимизацию психического состояния пациента с точки зрения понимания, мотивации и осознанности (поведенческая терапия с психологом, направленная на переключение на другое, нейтральное занятие, в тяжелых случаях — антидепрессанты и другая лекарственная терапия тревожных расстройств)», — объясняет эксперт.

Если есть воспаления на коже, то врачи рекомендуют антибактериальные мази и ранозаживляющие средства. «Лаки, пластыри или колпачки на пальцы обычно малоэффективны, но попробовать можно», — добавляет Левадная.

Детский психолог Дугенцова советует без обвинений и ругани объяснить ребенку, почему так важно перестать грызть ногти.

«Мы рассказываем, как взрослому человеку, что может быть повреждение ногтевой пластины, можно показать фотографии. Нужно объяснить ребенку, что он может занести инфекции через ранки, объяснить, что такое бактерии, а также то, что могут быть насмешки со стороны одноклассников или друзей», — говорит психолог.

Также можно попробовать переключать внимание ребенка на что-то другое, предложить взять в руки какой-либо предмет, когда тот потянется к ногтям.

«Займитесь расслаблением нервной системы ребенка: арт-терапия, плавание, большой спектр занятий», — рекомендует Дугенцова.

Ребенка нужно поддерживать и указывать ему пусть и на небольшие успехи. Например, похвалить, если ребенок уже час не грыз ногти.



Чего делать нельзя