Эта одежда в СССР считалась вульгарной и пошлой — сейчас ее носят даже тихони

Мода постоянно меняется, и то, что однажды считалось вульгарным, с течением времени может стать абсолютно нормальным. Со временем общество смягчило свои взгляды на внешний вид, и теперь те элементы одежды, которые вызывали осуждение в СССР, спокойно носят даже самые скромные и тихие люди. Это ещё раз подтверждает, что границы между модой и моралью относительны и зависят от времени и культурного контекста.