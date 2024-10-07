Эта одежда в СССР считалась вульгарной и пошлой — сейчас ее носят даже тихони

Мини-юбки
Мини-юбки, появившиеся в западной моде в 1960-е годы, долгое время считались воплощением вульгарности в СССР. Слишком короткие юбки ассоциировались с нецеломудрием и провокацией. Несмотря на то, что в 1970-х годах молодые девушки в СССР стали потихоньку внедрять мини в свой гардероб, это считалось смелым шагом, который вызвал бы осуждение консервативных слоев общества.
Сейчас мини-юбки — повседневный элемент женского гардероба. Они потеряли свой вызывающий характер и воспринимаются как нормальная часть молодежной и даже деловой моды.
Обтягивающие платья и топы
Тесная одежда в советское время считалась чрезмерно откровенной и подчёркивающей сексуальность. Женщин, выбирающих облегающие силуэты, могли обвинить в легкомысленности и желании привлечь ненужное внимание. В СССР была распространена сдержанная и скромная мода, а обтягивающая одежда не соответствовала идеалу «советской женщины», которая должна была быть строгой и дисциплинированной.
Сегодня обтягивающие платья и топы являются стандартом как для вечеринок, так и для повседневной жизни. Они давно перестали быть признаком вульгарности и даже стали символом уверенности в себе.
Яркая косметика и кричащие цвета
В советское время яркая косметика и одежда броских цветов считались недопустимыми для «порядочной женщины». Любовь к ярким помадам или теням для век могла вызывать осуждение окружающих. Женщинам предписывалось придерживаться скромной палитры, а любые эксперименты с внешностью ассоциировались с легкомыслием.
Сейчас яркая косметика — это не просто норма, а важный аспект самовыражения. Молодёжь активно использует насыщенные цвета как в макияже, так и в одежде, а общество стало более терпимым к индивидуальности и стилевым экспериментам.
Мода постоянно меняется, и то, что однажды считалось вульгарным, с течением времени может стать абсолютно нормальным. Со временем общество смягчило свои взгляды на внешний вид, и теперь те элементы одежды, которые вызывали осуждение в СССР, спокойно носят даже самые скромные и тихие люди. Это ещё раз подтверждает, что границы между модой и моралью относительны и зависят от времени и культурного контекста.