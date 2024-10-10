Эта многоножка была размером с машину. Что о ней известно

По словам Леритье, антроплервы известны с XVIII века, но до сих ученые не находили их окаменелости в виде голов. То есть эксперты знали лишь, как выглядит тело вымерших насекомых. Оно действительно напоминало туловище современных диплоподов и хилоподов. Такие многоножки сохранили сходство, однако обособились в различные классы 440 млн лет назад — еще до появления антроплервы. Из-за нехватки данных палеонтологи долго сомневались, к какому из этих классов можно отнести антроплерву.