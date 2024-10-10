Эта многоножка была размером с машину. Что о ней известно

Во Франции восстановили облик антроплервы (Arthropleura). Это беспозвоночное, похожее на многоножку, размером с автомобиль и жило 346−290 млн лет назад. Такие насекомые вырастали до 2,6 м и могли весить 45 кг. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advance, в числе авторов статьи — Микаэль Леритье из Лионского университета имени Клода Бернара (Universite Claude Bernard Lyon 1). Он также поделился деталями открытия в беседе с Live Science.
Новые данные были получены благодаря хорошо сохранившимся останкам — эксперты изучили на КТ окаменелости, представляющие собой голову особи, которую нашли на юге Франции.
По словам Леритье, антроплервы известны с XVIII века, но до сих ученые не находили их окаменелости в виде голов. То есть эксперты знали лишь, как выглядит тело вымерших насекомых. Оно действительно напоминало туловище современных диплоподов и хилоподов. Такие многоножки сохранили сходство, однако обособились в различные классы 440 млн лет назад — еще до появления антроплервы. Из-за нехватки данных палеонтологи долго сомневались, к какому из этих классов можно отнести антроплерву.
КТ показало, что у последней по бокам головы были стебельчатые глаза, слегка изогнутые усы и небольшие мандибулы (челюсти). Выявленные признаки представляют собой микс черт как хилоподов, так и диплоподов. Однако эксперты все же отнесли доисторическую многоножку к диплоподам. При этом стебельчатых глаз нет ни у диплоподов, ни у хилоподов. Такая анатомия больше характерна для полуводных или водных организмов, как ракообразные. Антроплерву же принято считать наземным насекомым.
«Стебельчатые глаза — загадка, мы все-таки не знаем, как объяснить такое строение», — признался Леритье.
Возможно, ответ кроется в стадии развития беспозвоночного — была изучена молодая особь, на этом этапе жизни насекомое могло в большей мере обитать в воде, чем на суше.
Ранее сообщалось о находке на территории Приморского океанариума, на побережье полуострова Житкова. Там обнаружили окаменелости аммонита, вымершего головоногого моллюска. По предварительной оценке, останкам около 242 млн лет.
Моллюска назвали в честь древнеегипетского божества Амона Фиванского — его иногда изображали с рогами барана. Плиний Старший в I веке н. э. говорил о подобных окаменелостях как о ammoniscornua («рога Аммона»), научное название аммонитов дал французский зоолог Жан Брюгье в 1789 году.