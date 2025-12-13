Эстонский депутат вышел из партии из-за курса на русофобию

«Меня не устраивает, скажем так, определённый фон, который мы всё чаще видим. Это постоянное вытеснение всего русского языка из информационного пространства. При этом при строительстве Eesti 200 одним из краеугольных камней была интеграция… Мой выход из партии обусловлен тем, что я больше не вижу вариантов сделать в Eesti 200 что-то по-другому», — рассказал он эстонской телерадиокомпании ERR.