Эстонский гамбит: к чему приведет намерение Таллина топить торговые суда

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что такая политика может привести к столкновению с другими государствами. По его мнению, эта инициатива несет посыл России. Нельзя забывать, что судна могут иметь регистрацию других государств. Кроме этого, у груза есть собственник.