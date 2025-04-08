Эстонский гамбит: к чему приведет намерение Таллина топить торговые суда

Эстонские парламентарии хотят разрешить военным и морякам наносить удары по торговым судам. Корабли будут топить, если они представляют угрозу для подводной инфраструктуры, в том числе кабелей.
— Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы, — цитирует РБК слова председателя парламентской комиссии по обороне Калева Стойческу.
Он пояснил, что, перед тем как ударить по судну, эстонские силовики эвакуируют моряков предполагаемой цели. Стойческу отметил, что если местных сил не хватит, то Таллин будет обращаться за помощью к союзникам, в числе которых Финляндия, Швеция и Латвия.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что такая политика может привести к столкновению с другими государствами. По его мнению, эта инициатива несет посыл России. Нельзя забывать, что судна могут иметь регистрацию других государств. Кроме этого, у груза есть собственник.
— Это заявление публичное, что есть намерение наводить порядок, а вот реально это может выглядеть весьма безуспешно для Эстонии и выйти очень плохим боком для нее, — констатировал Кошкин.
Само же заявление он назвал «нелогичным». Эксперт считает, что странам Прибалтики нужно сделать какое-то заявление и они не придумали ничего лучше, чем выступить с угрожающим законопроектом.
Чем Эстония будет бить по судам
ВМФ Эстонии, согласно данным Global fire power, на своем балансе имеет всего восемь кораблей, из них четыре — патрульные и столько же минных кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения мин. Кроме этого, в 2024 году на вооружение был принят израильский противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G SSM.
— Наличие Blue Spear у военно-морского флота значительно повысит надежность Сил обороны Эстонии и усилит сдерживание потенциального агрессора, — заявил тогда министр обороны Ханно Певкур.
Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 290 километров, то есть покрывают всю акваторию Балтийского моря.