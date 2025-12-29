Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонская разведка исключила риск нападения России на НАТО

Россия сейчас не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или НАТО в целом, заявил в интервью ERR генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Источник: AP 2024

«Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов», — сказал он.

По его словам, задачей Таллина в этом контексте является сохранение существующего положения дел.

В ответ на просьбу уточнить, что он имел ввиду под фразой «изменила свое поведение в результате нашей реакции», Розин сказал: "После различных инцидентов, если начать с [повреждения кабелей], произошедших некоторое время назад, или многочисленных вторжений беспилотников в воздушное пространство НАТО, или вторжений самолетов, то благодаря реакции Запада или НАТО мы видим, что Россия приняла различные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

НАТО не раз поднимало самолеты для сопровождения российской авиации: в последний раз это произошло в конце декабря из-за полета российских Ту-95МС над нейтральными водами Норвежского моря. Минобороны России подчеркивает, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом. В тот день, 25 декабря, ведомство сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов.

В последние годы разные европейские страны неоднократно сообщали о повреждении подводных кабелей, в частности, в Балтийском море. В причастности к этому подозревались проходившие мимо морские суда. Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО.

Российский президент Владимир Путин говорил, что в Европе специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Он также назвал невозможной и бессмысленной реинтеграцию СССР. Российские власти неоднократно подчеркивали, что интереса воевать с НАТО у страны нет.