Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности»

В 2023 году МВД Эстонии предупредило митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о риске высылки из страны в случае публичного выражения поддержки спецоперации России на Украине, политических заявлений РПЦ или партнерства с пророссийскими силами. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что священнику дали четко понять, что его участие в политической деятельности недопустимо.