Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности»

Эстония запретила въезд в страну священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, сославшись на «соображения безопасности».

Источник: Газета.Ру

Эстония запретила въезд в страну священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, сославшись на «соображения безопасности». Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным издания, Колесников осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной церкви Московского патриархата. В МВД Эстонии пояснили, что запрет связан с его поддержкой внешней политики России. Он стал уже третьим духовным лицом, которому не разрешили въезд по подобной причине.

В 2023 году МВД Эстонии предупредило митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о риске высылки из страны в случае публичного выражения поддержки спецоперации России на Украине, политических заявлений РПЦ или партнерства с пророссийскими силами. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что священнику дали четко понять, что его участие в политической деятельности недопустимо.