Эстония усложнит въезд для российских дипломатов с 25 января

Эстония обяжет российских дипломатов заранее получать разрешение на въезд.

Источник: AP 2024

Власти Эстонии решили ужесточить правила въезда для российских дипломатов. Новые требования начнут действовать с 25 января. Об этом сообщает ERR со ссылкой на решение правительства.

Под действие новых правил попадут граждане России, работающие в дипломатических и консульских учреждениях. Аналогичная ситуация для административно-технического персонала, а также членов их семей. Теперь все они будут обязаны заранее получать специальное разрешение на пересечение внешней границы Эстония.

Кроме того, Таллин расширил список лиц, которые обязаны минимум за 24 часа уведомлять о планируемом въезде или транзите через страну — член Европейский союз, если у них там нет дипломатической аккредитации.