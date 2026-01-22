Эстония усложнит въезд для российских дипломатов с 25 января

Под действие новых правил попадут граждане России, работающие в дипломатических и консульских учреждениях. Аналогичная ситуация для административно-технического персонала, а также членов их семей. Теперь все они будут обязаны заранее получать специальное разрешение на пересечение внешней границы Эстония.