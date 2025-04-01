Эстетика «чистой девушки»: кто такие clean girl и почему их обвиняют в токсичности

Тренд начал набирать популярность еще в 2022 году — и со временем к нему все чаще стали относиться с критикой. Так, например, в медиа встречается мнение, что цель эстетики clean girl и других похожих трендов не столько в том, чтобы облегчить жизнь девушкам, сколько в том, чтобы увеличить спрос на те или иные бренды и создания искусственной моды на их товары, а также косвенного навязывания стандартов красоты.