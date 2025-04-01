Эстетика «чистой девушки»: кто такие clean girl и почему их обвиняют в токсичности

Что такое эстетика clean girl
Clean girl дословно переводится как «чистая девушка» — этот тренд подразумевает отказ от яркой косметики и цветов в одежде в пользу спокойных образов пастельных оттенков и минимума макияжа и аксессуаров. Большое внимание уделяется и уходовым средствам: лосьоны для умывания, крема и различные очищающие жидкости непременно должны быть частью арсенала настоящей clean girl.
Аналогичный подход может быть применим не только в создании своего визуального образа — например, минималистичный интерьер дома также вписывается в эстетику «чистых девушек».
Тренд начал набирать популярность еще в 2022 году — и со временем к нему все чаще стали относиться с критикой. Так, например, в медиа встречается мнение, что цель эстетики clean girl и других похожих трендов не столько в том, чтобы облегчить жизнь девушкам, сколько в том, чтобы увеличить спрос на те или иные бренды и создания искусственной моды на их товары, а также косвенного навязывания стандартов красоты.
Как работают тренды на эстетику
Тренды, которые приходят из социальных сетей, часто либо делают акцент на проблемах, либо показывают их полное отсутствие. В первом случае — это помогает людям понять, что они не одиноки, поделиться опытом и поддержкой, благодаря чему легче справиться с проблемой. Во втором случае — это способ погрузиться в виртуальную реальность, в которой все красиво и радостно, где нет ни трагедии, ни рутины или негативных переживаний.
Тренды «эстетики» выполняют именно такую функцию.
Кто-то вдохновляется и отдыхает, наслаждаясь просмотром эстетичного контента. Кто-то создает для себя такую виртуальную реальность, показывая в своих соцсетях только определенную сторону жизни. А кто-то пытается перенести это в свою реальную жизнь.
В чем польза и вред подобных трендов
До определенной степени это не плохо, а скорее хорошо. Девушка выберет эстетичный образ, который ассоциируется у нее с легкостью, и будет чувствовать себя увереннее. Предметы интерьера дома, которые радуют глаз своей эстетикой, помогут расслабиться после напряженного дня. Приготовление полезной еды и красивая подача блюд может стать хобби, которое также положительно скажется на психологическом здоровье. И конечно, проводить время в эстетичных местах будет приятнее.
Проблемы могут начаться тогда, когда человек слепо следует трендам.
Вместо своих истинных желаний начинает стремиться к воплощению «идеальной жизни с картинки». К сожалению или к счастью, жизнь не идеальна и достичь этой цели человеку не удастся. Он потратит много сил, времени и других ресурсов, но рано или поздно разочаруется. Этот путь может вызывать множество психологических проблем, например:
- перфекционизм,
- низкую самооценку,
- нелюбовь к себе,
- неудачу в построении надежных и крепких отношений,
- апатию.
Сложно однозначно говорить, являются ли тренды «эстетики» токсичными или нет, потому что все будет зависеть от конкретного человека, который им увлечется, и того, как он будет поддерживать баланс виртуальной и реальной жизни.