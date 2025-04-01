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Эстетика «чистой девушки»: кто такие clean girl и почему их обвиняют в токсичности

Вместе с психологом разбираемся в сути тренда clean girl и пытаемся понять, может ли скрываться токсичность за образом естественной и природной красоты.

Источник: Psychologies.ru

Что такое эстетика clean girl

Clean girl дословно переводится как «чистая девушка» — этот тренд подразумевает отказ от яркой косметики и цветов в одежде в пользу спокойных образов пастельных оттенков и минимума макияжа и аксессуаров. Большое внимание уделяется и уходовым средствам: лосьоны для умывания, крема и различные очищающие жидкости непременно должны быть частью арсенала настоящей clean girl.

Аналогичный подход может быть применим не только в создании своего визуального образа — например, минималистичный интерьер дома также вписывается в эстетику «чистых девушек».

Тренд начал набирать популярность еще в 2022 году — и со временем к нему все чаще стали относиться с критикой. Так, например, в медиа встречается мнение, что цель эстетики clean girl и других похожих трендов не столько в том, чтобы облегчить жизнь девушкам, сколько в том, чтобы увеличить спрос на те или иные бренды и создания искусственной моды на их товары, а также косвенного навязывания стандартов красоты.

Евгения Бородина
психолог

Как работают тренды на эстетику

Тренды, которые приходят из социальных сетей, часто либо делают акцент на проблемах, либо показывают их полное отсутствие. В первом случае — это помогает людям понять, что они не одиноки, поделиться опытом и поддержкой, благодаря чему легче справиться с проблемой. Во втором случае — это способ погрузиться в виртуальную реальность, в которой все красиво и радостно, где нет ни трагедии, ни рутины или негативных переживаний.

Тренды «эстетики» выполняют именно такую функцию.

Они показывают «идеальную жизнь», в которой преобладают красота, легкость, беззаботность, в то время как повседневная настоящая жизнь наполнена переживаниями, заботами и трудностями.

Кто-то вдохновляется и отдыхает, наслаждаясь просмотром эстетичного контента. Кто-то создает для себя такую виртуальную реальность, показывая в своих соцсетях только определенную сторону жизни. А кто-то пытается перенести это в свою реальную жизнь.

Источник: Psychologies.ru

В чем польза и вред подобных трендов

До определенной степени это не плохо, а скорее хорошо. Девушка выберет эстетичный образ, который ассоциируется у нее с легкостью, и будет чувствовать себя увереннее. Предметы интерьера дома, которые радуют глаз своей эстетикой, помогут расслабиться после напряженного дня. Приготовление полезной еды и красивая подача блюд может стать хобби, которое также положительно скажется на психологическом здоровье. И конечно, проводить время в эстетичных местах будет приятнее.

Проблемы могут начаться тогда, когда человек слепо следует трендам.

Источник: Psychologies.ru

Вместо своих истинных желаний начинает стремиться к воплощению «идеальной жизни с картинки». К сожалению или к счастью, жизнь не идеальна и достичь этой цели человеку не удастся. Он потратит много сил, времени и других ресурсов, но рано или поздно разочаруется. Этот путь может вызывать множество психологических проблем, например:

  • перфекционизм,
  • низкую самооценку,
  • нелюбовь к себе,
  • неудачу в построении надежных и крепких отношений,
  • апатию.

Сложно однозначно говорить, являются ли тренды «эстетики» токсичными или нет, потому что все будет зависеть от конкретного человека, который им увлечется, и того, как он будет поддерживать баланс виртуальной и реальной жизни.