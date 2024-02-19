Естественный отбор изменил европейский геном за последние 3000 лет

Группа ученых из Китая проанализировала 870 человеческих черт, созданных множеством генов, и обнаружила, что 755 из них были изменены. По данным специалистов, на это ушло от двух до трех тысяч лет.
Исследователи использовали современные генетические данные человека из Британского биобанка и Консорциума психиатрической геномики, уточняет IFL Science. Они сравнили эти данные с древней геномной ДНК со всей Европы и Ближнего Востока, в результате чего получили данные об изменениях в геноме человека за последние 45 тысяч лет.
Самый интригующий вывод команды показал, что пигментация кожи, размеры тела и особенности питания «постоянно изменялись под сильным давлением отбора» во всех исследуемых временных масштабах. Также ученые не исключали и другие важные факторы — экологию, климат и миграцию.
Влияние цвета кожного покрова обусловлено балансом между уменьшением вредного воздействия ультрафиолета, важными потребностями в витамине D и терморегуляцией. Так ученые пришли к выводу о том, что один из первых британцев, Человек из Чеддара, был темнокожим.
Команда также обнаружила, что ликвидация некоторых заболеваний не была столь эффективной, как можно было бы ожидать. Генетические факторы, связанные, например, с нервной анорексией и воспалительными заболеваниями кишечника подавлялись, но случаи заболевания повторялись поколения спустя.
Хотя результаты интригуют, команда считает их лишь предварительным основополагающим шагом, необходимым для более детальной работы. Исследование ограничено использованием геномов из Великобритании, в которые преимущественно входят люди европейского происхождения.
Недавно палеогенетики впервые восстановили геном вируса из микрофлоры древних людей.
Олеся Маевская