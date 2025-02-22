Естественная убыль населения России достигла почти 600 тысяч человек

Согласно данным Росстата, в 2024 году число умерших превысило число родившихся. Количество умерших составило 1,8 млн человек (+3,3%), родившихся —1,2 млн (-3,4%).
Самый сильный спад рождаемости произошел в Еврейской автономной области (-16%), Калмыкии (-12%), на Алтае (-10%), Белгородской области (-8%). Рост рождаемости зафиксирован в Адыгее, Крыме, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.
Общая численность населения на начало 2025 года, как ранее сообщал Росстат, снизилась до 146,028 млн человек. Год назад она составляла 146,206 млн человек. В оценку численности населения не включены жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.