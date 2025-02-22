Естественная убыль населения России достигла почти 600 тысяч человек

Общая численность населения на начало 2025 года, как ранее сообщал Росстат, снизилась до 146,028 млн человек. Год назад она составляла 146,206 млн человек. В оценку численности населения не включены жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.