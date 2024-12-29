Есть защита? Профессор Эрлих рассказал, как не заболеть ОРВИ на каникулах

Болеть в отпуске и на каникулах особенно неприятно. Но при этом после театров, елок и больших дружеских посиделок болеют часто. Как умудриться не заразиться и как быстро выздороветь. Об этом aif.ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Эрлих.
Юлия Тутина, aif.ru: Алексей Дмитриевич, Есть ли вообще какой-то способ обезопасить себя и близких?
Алексей Эрлих: Здесь надо включать здравый смысл и действовать исходя из него, а также из простых знаний, которые заложены в нас опытом.
Дело в том, что вирусные инфекции, грипп и другие аналогичные заболевания, являются воздушно-капельными инфекциями, которые передаются в основном по воздуху, но не на очень большое расстояние, обычно 1,5−3 метра, поэтому нужно просто чуть-чуть держаться на более дальнем расстоянии от заболевшего и стараться не приближаться к нему.
Конечно, когда мы ухаживаем за нашими родными, мы приближаемся к ним, в этом случае можно использовать лицевую маску для того, чтобы не заразиться, меньше трогать окружающие предметы, которые тоже могут быть заражены, а также периодически обрабатывать, вытирать их спитосодержащими или влажными салфетками: поверхности стола, ручки дверей. Заболевшие должны есть из отдельной посуды.
— Какие еще можете дать советы?
— Люди, которые имеют хронические заболевания, заболевания дыхательных путей, люди, у которых по тем или иным причинам подавлен иммунитет, пожилые люди имеют большую вероятность заболеть, чем здоровый человек. Поэтому, если дома кто-то болеет, то такого больного нужно изолировать, в первую очередь, от тех людей, у которых есть серьезный риск заболеть. Еще я бы посоветовал чаще проветривать квартиру, это способствует уменьшению воздушной капельной массы с вирусом в воздухе.
Самым очевидным и правильным способом защиты, как это ни банально звучит, является профилактика. И, в первую очередь, конечно, вакцинация. К сожалению, это понимают далеко не все. Например, вакцинация от гриппа. Мы прививаем детей от гриппа, в первую очередь, не для того, чтобы защитить детей. Для детишек никаких особых последствий от гриппа не будет, ну, несколько дней полежат в кровати, выздоровеют почти наверняка, никаких осложнений не будет, по крайней мере, в современном мире это бывает крайне редко. Зато у родственников, особенно пожилых родственников, в том числе тех, которые хотят навестить внуков, особенно когда внуки болеют, есть огромная вероятность заболеть от ребенка, который уже болеет. А если ребенок будет привит, то он либо не заболеет, либо заболеет легко и не заразит своих пожилых родственников. Это очень важно.
Пожилым родственникам тоже надо прививаться. Это вообще отдельный разговор, конечно. Чем больше хронических заболеваний, чем больше сердечно-сосудистых заболеваний, тем активнее должна быть регулярная вакцинация.
— Наоборот, это не противопоказание, а показания к прививке?
— Да, это показания. Если мы откроем клинические рекомендации по лечению любых сердечно-сосудистых болезней, особенно нарушений сердечного ритма, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, то увидим, что на первое место вынесена вакцинация от гриппа и пневмококка.
А люди, которые не имеют сердечно-сосудистую болезнь, прививаясь от гриппа, защищают свое сердце, у них реже случается инфаркт.
Мы, надо сказать, очень легко к этому относимся. И вот, пожалуй, всполошились из-за вирусных пневмоний, когда вот эта вот ковидная история началась, и все заговорили, что, вот вирусная пневмония такая тяжелая, там острый респираторный дистресс-синдром выучили все вот эти слова, один вид ИВЛ, другой вид ИВЛ.
Но на самом деле, стационары и реанимационное отделение в период эпидемии гриппа, в период роста заболеваемости, не то что забиты, но в общем заполнены тяжелыми пациентами с тяжелыми видами заболеваний, пожилые люди попадают в реанимационное отделение на аппараты ИВЛ просто из-за обычного гриппа. Как-то это так мимо прошло у нас. Но это совершенно очевидно.
— Давайте поговорим про меры профилактики. Как себя обезопасить?
— Лучшая, на мой взгляд, мера профилактики, которую сложнее всего нам соблюдать, — это не ходить на работу, но так почти никто так не делает. Но это самый лучший способ не заразить никого и самому не столкнуться потом с осложнениями.
Потому что первый день температуры может сразу же и закончиться. Если ты лежишь дома, будешь пить больше жидкости, не будешь давать себе серьезной нагрузки, то не будешь заражать окружение. И наоборот, если ты всем этим пренебрег, то есть вероятность, что люди вокруг тебя заболеют и потом тебе придется за них работу делать, между прочим.
В общем, надо, конечно, быть сознательным. И при симптомах заболевания, при симптомах простуды, повышения температуры, стараться остаться дома хотя бы один день. Я читал, что есть даже правило, что, когда вы устраиваетесь на новую работу, нужно узнать, какая на этой работе политика в отношении такого короткого пропуска, есть ли там достаточно спиртовых салфеток для обработки поверхностей, как проветривается помещение, поговорите с своими коллегами, чтобы в случае вашего пропуска они смогли бы заменить вас на работе. То есть продумать все пути отхода.
— Ещё один вопрос. Может быть, существуют какие-то лекарственные средства для профилактики? Та же оксолиновая мазь, насколько она хорошо работает? Может быть, какие-то спреи для горла, ещё что-то?
— Оксолиновая мазь прекрасно работает, потому что, когда вы её запихиваете себе в нос, через нее вирусы не пройдут, конечно. Как механическая пробка она работает замечательно. Но с другой стороны, дышать с ней невозможно, она быстро вымывается из носа. Поэтому, конечно, глобально это полная чушь. Никакой пользы, кроме затыкания себе носа неприятной штукой, вы не приносите.
Глобально, скорее, можно сказать, что профилактических лекарств нету. Истории про высокую дозу аскорбинки, которую надо принять в первый день, не подтверждаются. Большинство противовирусных препаратов имеют пользу только в первые дни. Поэтому скорее нет, чем да.
Рутинная простуда, рутинное повышение температуры, рутинная ОРВИ лечится симптоматически жаропонижающими препаратами. Самое важное, это то, что нужно избегать обезвоживания, потому что, когда человек, особенно пожилой человек с высокой температурой, ему трудно пойти до места, где вода в квартире. Он скорее не пойдет и не попьет.
Высокая температура приводит к избыточной потере влаги в организме. Если такое длится больше дня или день, то может наступить повреждение дыхательной системы или почек. Даже короткое обезвоживание для пожилых пациентов и пациентов с хроническим болезнями — это опасно. Поэтому самый простой способ, самый действенный способ лечения — это достаточное количество воды. А если есть температура, то и еще лишняя вода, лишняя жидкость какая-то, хоть это будет суп, хоть это будет чай с лимоном или с мёдом, можно без лимона и без мёда, просто в тот момент, когда вы болеете, нужно всегда пить воду.
Ну и стараться быть в какой-то пик температуры не активным, находиться в постельном режиме, как бы банально это ни звучало, какое-то время соблюдать ограничение физической активности, для того, чтобы уменьшить все возможные осложнения.
— То есть если кто-то заболел, не заразиться практически невозможно. Это именно работа нашего иммунитета, да?
— ОРВИ достаточно контагиозная болезнь, которой легче заразиться, чем не заразиться. Можно пробовать разные способы, чтобы избежать заражения. Если есть возможность, то надо больного человека в другую комнату отселить, обрабатывать ручки дверей и так далее. Но не в каждом жилье такое может быть.
— Если кто-то заболел в семье, другим не заразиться практически невозможно?
— Это зависит не столько от иммунитета, сколько от самой болезни, которая легко передается от человека к человеку. Чтобы заболеть, достаточно вдохнуть, в воздухе вируса достаточно много. Маски не всегда на 100% защищают. Иногда еще жилищные условия, в которых мы пребываем, не позволяют нам так отдалить заболевшего члена семьи от всех других, чтобы он был совсем изолирован, не у всех есть отдельная комната, квартира для заболевшего члена семьи.
Но если есть возможность, то это надо сделать. Отдельная комната, ограниченный вход для родственников, особенно пожилых, желательно, чтобы ухаживал один человек, протирать ручки двери, отдельную посуду, мыть руки, как только вы потрогали все, что было вокруг пациента.
— Кварцевая лампа в домашних условиях будет работать?
— Я думаю, что это не имеет глобального значения. Просто кварцевая лампа, она что-то там кварцует, но потом мы ее выключаем, живем уже без кварцевой лампы. А если к нам член семьи пришел уже как вирусоноситель, то она уже не поможет.
К сожалению, если бы заражались только в этой семье, то это, может быть, имело бы смысл. Но так как мы все равно живем в социуме, много общаемся, ездим на работу и общаемся с коллегами, родителями, соседями, ходим в театры, кино, то мы все равно контактируем с огромным количеством людей.
Но для членов семьи и родственников с хроническими заболеваниями эти контакты в пик эпидемии можно сократить. Ничего страшного, думаю, не случится.
Но опять же, тут надо включать здравый смысл и не перегибать палку с одной стороны, но и не быть беззаботным, избыточно беззаботным. Потому что это все равно серьезное заболевание, которое в большинстве случаев, к счастью, переносится довольно легко.
Кстати
В 2024 году в СМИ выступили 109 экспертов Пироговского Университета, чьи статьи и комментарии вызвали широкий резонанс, выходили материалы крупнейших федеральных СМИ и региональной прессы.
За год было опубликовано более 28 тысяч материалов, которые привлекли внимание 439 миллионов читателей. Кроме того, эксперты активно выступали на крупнейших телевизионных каналах. В общей сложности спикеры Университета участвовали в более 180 съемках и прямых эфирах на федеральном телевидении, и провели порядка 20 радиоэфиров.
Ведущие эксперты Пироговского Университета активно делились своими знаниями и опытом, поскольку считают своей миссией предоставление верифицированной информации в области медицины для широкой общественности.
Согласно нашей аналитике, это самое большое количество экспертов, выступающих в СМИ от одного университета.