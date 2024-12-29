Есть защита? Профессор Эрлих рассказал, как не заболеть ОРВИ на каникулах

Самым очевидным и правильным способом защиты, как это ни банально звучит, является профилактика. И, в первую очередь, конечно, вакцинация. К сожалению, это понимают далеко не все. Например, вакцинация от гриппа. Мы прививаем детей от гриппа, в первую очередь, не для того, чтобы защитить детей. Для детишек никаких особых последствий от гриппа не будет, ну, несколько дней полежат в кровати, выздоровеют почти наверняка, никаких осложнений не будет, по крайней мере, в современном мире это бывает крайне редко. Зато у родственников, особенно пожилых родственников, в том числе тех, которые хотят навестить внуков, особенно когда внуки болеют, есть огромная вероятность заболеть от ребенка, который уже болеет. А если ребенок будет привит, то он либо не заболеет, либо заболеет легко и не заразит своих пожилых родственников. Это очень важно.