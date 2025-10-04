Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.