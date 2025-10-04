Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции

СТАМБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Анкара не исключает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет саботировать договоренности, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Вероятность саботирования имеется всегда. Поэтому мы нуждаемся в серьезной и решительной позиции США, нам важен дипломатический вес Вашингтона для мира в регионе», — сказал Фидан телеканалу TRT Haber.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.