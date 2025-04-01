Есть нюанс. 6 причин, когда уволенный сотрудник обязан платить работодателю

Есть 6 главных и самых распространенных случаев, когда работник оказывается в должниках у работодателя после своего увольнения.
1. «Неотработанный» отпуск
Частая история: на дату увольнения у работника имеются неотработанные дни отпуска. Выходит, что отпуск был как бы предоставлен авансом. Для удержания этих денег заявление от работника или его согласие не требуется.
Но есть нюанс: размер всех удержаний, производимых по решению работодателя, не может превышать 20% выплаты, оставшейся после вычета НДФЛ. И если сумма отпускных укладывается в это ограничение, то в большинстве случаев начальство может ее удержать с работника.
2. Ученический договор
Некоторые работодатели заключают с сотрудником договор с условием, что будут обучать новичка. Но взамен тот обязуется отработать, например, три года. Если сотрудник уволился раньше, чем истек этот срок, ему придется выплатить затраченные на обучения деньги — полностью либо частично.
«Предположим, работодатель израсходовал на обучение работника сумму в размере 60 тыс. руб., — приводит пример адвокат. — Соискатель успешно обучился, но отработал только половину срока, указанного в договоре. Значит, при увольнении он будет обязан возместить работодателю половину понесенных расходов. В нашем примере это 30 тыс. руб. Обращаю внимание на то, что речь только об обучении в рамках договора, который был заключен до начала учебы».
Что работодатель может включить в затраты на обучение? Это могут быть стипендия, выплаченная за время ученичества, оплата каких-либо курсов, учебных материалов и пособий и другое. А вот повышение квалификации к ученическому договору не относится, и возмещать эти затраты работник не обязан.
3. Возмещение материального ущерба
По общему правилу работник несет свою ответственность в пределах среднего месячного заработка. Исключение — работники, которые несут полную материальную ответственность. Например, если с кассиром заключен договор о полной материальной ответственности, то с него можно взыскать сумму ущерба в полном размере. А если офисный работник с зарплатой 50 тыс. руб. испортил ноутбук за 120 тыс. руб., ущерб он возместит только на сумму 50 тыс. руб.
«Взыскать материальный ущерб с уволенного работника за совершенное во время работы нарушение можно, как правило, только через суд, — говорит адвокат. — Либо же придется договариваться с уволившимся, чтобы он все компенсировал добровольно. Взять и удержать деньги из его расчета за работу обычно невозможно, так как все причитающиеся работнику суммы по общему правилу должны быть выплачены при увольнении. Исключение — если, скажем, работнику после увольнения начислили премию или другую выплату, из которой не запрещено производить удержания».
4. Допущена переплата в зарплате
Работодатель может удержать из расчета сотрудника неотработанный аванс в счет зарплаты, неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс, выданный в связи с командировкой или переводом на другую работу в другую местность. Также сюда попадают суммы, излишне выплаченные из-за счетной ошибки либо из-за установленной судом вины работника в простое или невыполнении норм труда.
"Эти деньги можно удержать, если прошло не больше месяца со дня неправильно исчисленной выплаты или со дня окончания срока для возвращения работником аванса, погашения задолженности, — уточняет эксперт. — Но при этом работник должен быть согласен с причиной и размером удержания. Работодатель должен письменно уведомить работника о произведенных удержаниях — их размерах и основаниях. Это касается и окончательного расчета при увольнении. Отражают это в расчетном листке. Как правило, работодатель на законных основаниях может удержать из зарплаты работника после вычета НДФЛ сумму в пределах 20 процентов в совокупности по всем случаям. Ну, а за остальными деньгами он должен идти в суд.
5. Не хочет возвращать служебное имущество
А как быть, если сотруднику был выдан ноутбук или смартфон для служебного пользования, но тот их возвращать отказывается? Тогда начальник может удержать сумму ущерба из еще не выплаченных зарплаты, премий и компенсаций, в том числе и компенсации за неиспользованный отпуск. Потребуется специальный приказ руководителя компании. Бывший работник должен будет компенсировать рыночную стоимость утраченной вещи, но не более среднемесячного заработка сотрудника и, опять же, в пределах 20% от заработка.
6. Нарушил коммерческую тайну
В некоторых случаях с сотрудника могут взыскать убытки в полном объеме. Например, шеф-повар уволился из одного ресторана и «слил» фирменные рецепты другому заведению общепита. Или инженер забрал с собой документы на ноу-хау и начал применять их на новом месте работы. Правда, чтобы привлечь человека к ответственности за нарушение коммерческой тайны, нужно заключить отдельное соглашение, по которому сотрудник обязуется молчать даже после увольнения.
«Работодатель может потребовать с работника возместить ему все убытки, причиненные разглашением секрета производства, — объясняет собеседница. — И здесь уже не будет ограничений, связанных со средним месячным заработком. Кроме того, пострадавшая от разглашения коммерческой тайны сторона имеет право взыскать также реальный ущерб и упущенную выгоду. А это зачастую очень серьезные суммы».