Есть нюанс. 6 причин, когда уволенный сотрудник обязан платить работодателю

"Эти деньги можно удержать, если прошло не больше месяца со дня неправильно исчисленной выплаты или со дня окончания срока для возвращения работником аванса, погашения задолженности, — уточняет эксперт. — Но при этом работник должен быть согласен с причиной и размером удержания. Работодатель должен письменно уведомить работника о произведенных удержаниях — их размерах и основаниях. Это касается и окончательного расчета при увольнении. Отражают это в расчетном листке. Как правило, работодатель на законных основаниях может удержать из зарплаты работника после вычета НДФЛ сумму в пределах 20 процентов в совокупности по всем случаям. Ну, а за остальными деньгами он должен идти в суд.