Есть ли смысл принимать мультивитаминные комплексы?

Как пить витамины, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо? Об этом «Ридусу» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.
Он сообщил, что если человек ведет здоровый образ жизни, полноценно питается, то у него, скорее всего, никаких проблем с витаминами не будет. Однако если у него нет времени следить за рационом (например, много работы), тогда нужно задуматься о витаминных добавках. При этом должен быть индивидуальный подход.
«Витамины, на мой взгляд, лучше самостоятельно не принимать. Нужно обратиться к врачу, сдать анализ крови на витамины и посмотреть, чего не хватает», — подчеркнул Виктор Лишин.
Также нужно пройти генетическое исследование на усвояемость витаминов. После этого медики назначат прием тех или иных препаратов.
Виктор Лишин отметил, что витамины за многое отвечают. Например, витамины группы B — это профилактика болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных изменений, B-9 или фолиевая кислота отвечает за репродуктивную функцию. Витамины группы A и группы E улучшают зрение, состояние кожи, волос. Витамин D снижает риск остеопороза.
При этом Виктор Лишин рекомендует отказаться от мультивитаминных комплексов. По его словам, в одну таблетку невозможно уместить все витамины, которые нужны человеку.
Напомним, дефицит некоторых из них может привести к психическим расстройствам.
Айгуль Сабитова