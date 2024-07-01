Есть ли смысл принимать мультивитаминные комплексы?

Он сообщил, что если человек ведет здоровый образ жизни, полноценно питается, то у него, скорее всего, никаких проблем с витаминами не будет. Однако если у него нет времени следить за рационом (например, много работы), тогда нужно задуматься о витаминных добавках. При этом должен быть индивидуальный подход.