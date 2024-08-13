Есть ли польза от фильтров для воды

Согласно многочисленным исследованиям, в воде из-под крана могут содержаться всевозможные вредные вещества — свинец, ртуть, радий, нитраты, норовирусы, сельскохозяйственные стоки и многое другое. Фильтры для воды, будь это пластиковые «кувшины» или специализированные аппараты, встроенные в водопроводную систему, могут способствовать очищению проточной воды. Вфокусе решил разобраться, какой фильтр лучше использовать.
Какие существуют фильтры для воды?
Фильтры для воды бывают совершенно разнообразные. Например, кувшинные модели фильтруют воду, пропуская ее через древесный уголь, сетку или и то, и другое по мере заполнения резервуара. Подобные «барьеры» достаточно эффективно очищают воду от химических веществ, вроде хлора, а также от различных металлов. Однако они не отфильтровывают вирусы и бактерии.
Для установки других фильтров требуется сантехник или домашний мастер. Устройства могут размещаться либо на столешнице, либо под раковиной, либо вне дома, фильтруя всю воду по мере ее поступления в дом (системы «точечного доступа»). Считается, что последний вариант обеспечивает гораздо более качественную фильтрацию.
Однако, помимо самого устройства, здесь стоит обратить особое внимание на тип фильтра, так как он может обеспечивать микрофильтрацию, ультрафильтрацию или нанофильтрацию. Средний размер «пор» при микрофильтрации составляет 0,1 микрона, при ультрафильтрации — около 0,01 микрона, при нанофильтрации — 0,001 микрона. При этом микрофильтрация и ультрафильтрация эффективны для уничтожения бактерий и загрязнений, но неэффективны против вирусов или химических веществ. Нанофильтрация, в свою очередь, отлично удаляет бактерии и вирусы, а также достаточно очищает воду от химических веществ.
Для удаления вирусов из воды также можно использовать дистилляционные системы, которые работают по другой технологии: нагревая воду до температуры кипения они конденсируют и собирают пары, в которых содержатся все вредные вещества.
Чтобы подобрать идеальный тип фильтра под свои условия, нужно провести анализ воды, в которым будет выявлено, какие вредные вещества содержатся в вашем случае.
Кстати о бактериях: по ссылке рассказываем, почему многоразовую бутылку для воды важно мыть.
Кристина Корчанова