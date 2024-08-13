Есть ли польза от фильтров для воды

Однако, помимо самого устройства, здесь стоит обратить особое внимание на тип фильтра, так как он может обеспечивать микрофильтрацию, ультрафильтрацию или нанофильтрацию. Средний размер «пор» при микрофильтрации составляет 0,1 микрона, при ультрафильтрации — около 0,01 микрона, при нанофильтрации — 0,001 микрона. При этом микрофильтрация и ультрафильтрация эффективны для уничтожения бактерий и загрязнений, но неэффективны против вирусов или химических веществ. Нанофильтрация, в свою очередь, отлично удаляет бактерии и вирусы, а также достаточно очищает воду от химических веществ.