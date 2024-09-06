Есть ли нормы нагрузки у школьников?

Сегодня существуют санитарные нормы Роспотребнадзора (СП 2.4.3648−20). Согласно им, в 1-м классе максимальная учебная нагрузка составляет 4 урока в день (если предусмотрено 3 физкультуры в неделю, то раз в неделю допускается 5 уроков). Для 2−4-х классов на один урок больше. Для 5—6-х классов — максимум 6 уроков, для 7−11-х — 8 уроков. В целом же учебная нагрузка варьируется от 21 до 34 часов (в старших классах) в неделю. При шестидневке — от 26 до 37 часов.
Есть также ограничения по объёму домашних заданий. Во 2−3-м классах время на выполнение такого задания должно составлять не больше 1,5 часов, в 4−5-х — до 2 часов, в 6−8-х классах — до 2,5 часов, в 9−11-х классах — до 3,5 часов.
Другое дело, что соблюдение этих норм никак особо не контролируется, не предусмотрена и ответственность за их невыполнение.