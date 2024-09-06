Есть ли нормы нагрузки у школьников?

Сегодня существуют санитарные нормы Роспотребнадзора (СП 2.4.3648−20). Согласно им, в 1-м классе максимальная учебная нагрузка составляет 4 урока в день (если предусмотрено 3 физкультуры в неделю, то раз в неделю допускается 5 уроков). Для 2−4-х классов на один урок больше. Для 5—6-х классов — максимум 6 уроков, для 7−11-х — 8 уроков. В целом же учебная нагрузка варьируется от 21 до 34 часов (в старших классах) в неделю. При шестидневке — от 26 до 37 часов.