Есть ли льготы у сирот при поступлении в колледж

В разговоре с «Мелом» кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор ООО «Мариокс центр» Оксана Васильева рассказала, что по закону (ч. 4. статьи 68, ч. 7 статьи 71 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») у них есть преимущественное право зачисления в образовательную организацию среднего профессионального образования.
При этом они должны успешно стать вступительные экзамены. Также предусмотрены «прочие равные условия». Под ними понимается равенство условий в отношении двух и более поступающих для результатов вступительных испытаний, освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образования, индивидуальных достижений, наличия договора о целевом обучении.
Уточнить насчет льгот можно в выбранном колледже. Они прописаны в локальных актах учреждения.
Ранее стало известно, что в РФ 70% опрошенных работодателей ищут выпускников с высшим образованием. Доля тех работодателей, кому важно, диплом какого именно вуза принес соискатель, составила 37%.