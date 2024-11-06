Есть ли льготы у сирот при поступлении в колледж

При этом они должны успешно стать вступительные экзамены. Также предусмотрены «прочие равные условия». Под ними понимается равенство условий в отношении двух и более поступающих для результатов вступительных испытаний, освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образования, индивидуальных достижений, наличия договора о целевом обучении.