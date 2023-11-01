Есть ли гарантия на пломбу и какой ее срок?

Таких ситуаций встречается немало. Более того, пломба выпадает и начинает крошиться в еще более короткие сроки после ее установки. Как поступать в таких случаях, многие не знают.

Что нужно делать, чтобы ваши деньги на лечение не пропали зря, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский:

— В законе «О защите прав потребителей» предусмотрены гарантийные обязательства на оказание услуг, работ и продажу товаров. Это включает в себя и стоматологическую помощь, куда входит установка пломб (она является видом работ). Продолжительность гарантийного срока устанавливается договором, хотя, конечно, предлагает срок гарантии сама клиника.

Кто-то дает гарантию один год, а кто-то на более долгий срок. Поэтому важно это уточнять, когда вы обращаетесь в клинику за лечением. Но если даже в договоре этого нет, то по закону дается 2 года гарантии. Только, чтобы подтвердить свое право и что вы вообще были в этой клинике, обязательно сохраняйте чеки, договор и другие документы, связанные с лечением. Это упростит помощь по гарантии, согласно которой пациент имеет право на бесплатное устранение дефектов и даже повторную установку пломбы.