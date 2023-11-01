Есть ли гарантия на пломбу и какой ее срок?
Есть ли гарантия на пломбу? Если она выпала через год, должны ли бесплатно поставить новую?
Есть ли гарантия на пломбу? Если она выпала через год, должны ли бесплатно поставить новую?
Таких ситуаций встречается немало. Более того, пломба выпадает и начинает крошиться в еще более короткие сроки после ее установки. Как поступать в таких случаях, многие не знают.
Что нужно делать, чтобы ваши деньги на лечение не пропали зря, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский:
— В законе «О защите прав потребителей» предусмотрены гарантийные обязательства на оказание услуг, работ и продажу товаров. Это включает в себя и стоматологическую помощь, куда входит установка пломб (она является видом работ). Продолжительность гарантийного срока устанавливается договором, хотя, конечно, предлагает срок гарантии сама клиника.
Кто-то дает гарантию один год, а кто-то на более долгий срок. Поэтому важно это уточнять, когда вы обращаетесь в клинику за лечением. Но если даже в договоре этого нет, то по закону дается 2 года гарантии. Только, чтобы подтвердить свое право и что вы вообще были в этой клинике, обязательно сохраняйте чеки, договор и другие документы, связанные с лечением. Это упростит помощь по гарантии, согласно которой пациент имеет право на бесплатное устранение дефектов и даже повторную установку пломбы.
Также у него есть право отказаться от помощи врача, плохо поставившего пломбу, и обратиться в другую клинику. Лечение там ему должны компенсировать, хотя клиника менее охотно выполняет такие условия.