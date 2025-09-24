Агенты для вербовки: есть ли будущее у россиян, получивших образование за границей

«Молодые люди, которые поехали учиться за границу, западной разведкой воспринимаются как лидеры, которые могут вернуться и в будущем работать в интересах Запада. Когда мы думаем, что сейчас отправим ребенка учиться в вуз Великобритании или США, мы должны понимать, что с большой долей вероятности этот ребенок попадет в поле зрения разведывательного сообщества. Изучать будут не только характер и потенциал студента, но и его родителей, связи в России, чтобы потом, когда он вернется обратно, продвинуть на те или иные должности. Для этого будет изучено, как им можно управлять, какие уязвимости есть у молодого человека», — сказал Роман Ромачев.