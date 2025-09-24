Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агенты для вербовки: есть ли будущее у россиян, получивших образование за границей

Некоторые россияне стремятся отправить своих детей по окончании школы на обучение за границу, полагая, что там они получат более качественное образование. Но такой шаг может привести к тому, что в России молодой специалист устроиться не сможет. Об этом в интервью ВФокусе Mail рассказал глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

По его словам, российские студенты за рубежом воспринимаются местными разведками как потенциальные агенты для вербовки.

«Молодые люди, которые поехали учиться за границу, западной разведкой воспринимаются как лидеры, которые могут вернуться и в будущем работать в интересах Запада. Когда мы думаем, что сейчас отправим ребенка учиться в вуз Великобритании или США, мы должны понимать, что с большой долей вероятности этот ребенок попадет в поле зрения разведывательного сообщества. Изучать будут не только характер и потенциал студента, но и его родителей, связи в России, чтобы потом, когда он вернется обратно, продвинуть на те или иные должности. Для этого будет изучено, как им можно управлять, какие уязвимости есть у молодого человека», — сказал Роман Ромачев.

По его словам, если студент представляет интерес для разведсообщества, с ним вступают в контакт, его начинают приглашать на различные мероприятия, иными словами, вовлекают в игру.

«Причем такое влияние может быть не в прямой форме, это могут быть, например, профессора, которые его обучают, а сам человек может не подозревать, что с ним ведется работа вербовочного характера», — отмечает эксперт.

В качестве примера он привел Йельский университет*, который служит одной из кузниц оппозиционеров для свержения неугодных режимов.

Мемориальная библиотека Стерлинга — крупнейшая библиотека библиотечной системы Йельского университета (признан нежелательной организацией в РФ)
Мемориальная библиотека Стерлинга — крупнейшая библиотека библиотечной системы Йельского университета (признан нежелательной организацией в РФ)Источник: Richard Liu/CC0

«Фактически Йельский университет является кузницей оппозиции, которая после обучения и вербовки в США направляется в свою страну. Этому выпускнику выделяются определенные средства: это могут быть и финансовые средства, и человеческие ресурсы в виде определенных людей, небольших разведывательных сеток, которые в этом регионе можно использовать для того, чтобы, например, вывести толпу на улицы, и массмедиа-ресурсы», — напомнил Ромачев.

Выпускником Йельского университета был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который пришел к власти при помощи госпереворота, свергнув действовавшего грузинского лидера Эдуарда Шеварднадзе. Эти события вошли в историю как «революция роз».

«Другими выпускниками университета были такие оппозиционеры, как уже покойный Алексей Навальный и Леонид Волков**. Все эти люди пытались здесь начиная с 2010-х годов совершить госпереворот», — отметил спикер.

По словам Ромачева, после окончания вуза и по возвращении на историческую родину человека снабжают необходимыми ресурсами, а также помогают ему в продвижении по службе, чтобы в дальнейшем он занял высокую должность, на которой принимал бы выгодные Западу решения.

«Даже если он откажется эти решения принимать, то созданная вербовочная уязвимость в ходе обучения позволит сделать так, чтобы он уже не отказался, чтобы он четко сидел “на крючке”», — пояснил эксперт.

В современных условиях, как заметил он, у россиян, получивших высшее образование в недружественных странах, не будет успешного будущего. Поскольку существует риск того, что на Западе он был завербован, а приехав в Россию, может начать вредить своей стране изнутри.

* Признан нежелательной организацией в РФ.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.