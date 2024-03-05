Есть и пить только в темное время. Правила питания в Рамадан-2024

Что такое Рамадан
Это название месяца исламского календаря, а также так называется пост у мусульман. Этот пост — одна из пяти важных составляющих ислама, так называемых столпов ислама, каждый правоверный должен его соблюдать, хотя есть и исключения.
Пост в Рамадан — это воздержание от пищи и воды в светлое время суток, но кроме этого, Рамадан — это духовное воздержание. В это время не бывает шумного веселья, запрещено предаваться удовольствиям, курить благовония.
Это время нужно посвящать работе, молитвам, благочестивым размышлениям, благотворительности. Кроме пяти обычных молитв в день, в месяц Рамадан есть еще и дополнительный намаз.
Кроме того, в месяц Рамадан верующие должны постараться выплатить ежегодный налог — закят. Он считается обязательным для мусульман.
Как питаются в Рамадан
Во время поста мусульмане не должны принимать любую пищу и любое питье в светлое время суток. В ночное время дозволяются две трапезы: утренняя — сухур, до утренней молитвы, которая должна закончиться до рассвета; вечерняя — ифтар, она начинается после четвертой молитвы (Магриб), молитва начинается после заката солнца.
Тут есть важный момент: молитва Фаджр должна начинаться не с восходом солнца, а с началом рассвета, то есть до того момента, как небо начнет светлеть. Так же как молитва Магриб должна начинаться, когда на улице уже становится темно.
Так как время начала молитвы — очень важно для мусульман, для каждого региона существует расписание начала намаза.
11 марта Фаджр должен начаться в 04.48 (время для Москвы), соответственно, до этого времени должен закончиться сухур. А Магриб начнется в 18.28. И только после намаза может начаться вечерняя трапеза.
К 9 апреля, времени окончания месяца Рамадан, время трапез изменится. Первая молитва начнется в 3.14, а четвертая — в 19.26.
Правила питья в Рамадан
В светлое время суток нужно воздерживаться не только от еды, но и от питья, что довольно сложно. От сухура до ифтара нельзя, чтобы посторонние жидкости попадали в рот. При этом сглатывать слюну можно, а вот проглатывать мокроту, если у вас кашель — нельзя.
Также можно плавать, но при этом нужно стараться, чтобы вода не попадала в нос и рот. Спортом в целом заниматься не запрещается, но так как в светлое время суток нельзя пить, а организм теряет много жидкости во время тяжелых физических нагрузок, то многие постящиеся воздерживаются от посещения тренажерных залов.
Что нельзя
Помимо того, что нельзя в светлое время суток есть и пить, мусульманам запрещается во время поста искусственно вызывать рвоту, вести половую жизнь, курить или нюхать табак. Нежелательно ходить в баню, но душ принимать можно и нужно.
Что можно есть
В темное время суток можно есть все, что разрешено исламом. То есть как и в обычные дни, нельзя есть свинину и пить алкоголь. Обе разрешенные трапезы во время поста должны быть легкими, нельзя объедаться. Желательно не ставить на стол жирные тяжелые блюда.
Утром обычно готовят злаковые блюда, каши, дополняют их сухофруктами, орехами. На ифтар делают легкие мясные блюда, готовят птицу. Также популярны орехи и финики. Важно пить во время завтрака и ужина как можно больше воды, чтобы восполнить обезвоживание после долгого дня воздержания.
Во время Рамадана приветствуется угощать своих друзей и соседей, раздавать еду бедным.
Кому можно не соблюдать пост
Если вы больны и должны принимать лекарства, пить таблетки или делать инъекции — то вы можете не соблюдать пост. Также пост не должны соблюдать беременные, кормящие женщины, женщины во время менструации.
Что делать иноверцам
Если вы христианин, иудей или, к примеру, буддист и вы оказались в мусульманской стране во время Рамадана, к примеру, приехали в отпуск в Турцию или Египет, в страны Средней Азии (не забудем, что Рамадан очень важен для некоторых регионов Российской Федерации), постарайтесь, выходя на прогулки в город, не есть и не пить на улице. Так вы проявите уважение к постящимся людям. Во время Рамадана могут быть закрыты некоторые кафе и рестораны в светлое время суток. Также может быть изменена работа музеев и других культурных мест.
Чаще всего такие изменения касаются нетуристической зоны, если вы отдыхаете на курорте, куда приезжает много европейцев, то, скорее всего, никаких изменений вы не заметите.