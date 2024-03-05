Есть и пить только в темное время. Правила питания в Рамадан-2024

Рамадан — девятый месяц мусульманского года. В 2024 году он начинается 11 марта и завершается 9 апреля. 10 апреля отмечается Ураза-байрам, праздник разговения. Каждый год он начинается в разное время, так как в исламе принят лунный календарь, поэтому год по Хиджре на 11 дней короче того года, что встречаем мы 1 января, то есть того, что отсчитывается в соответствии с полным оборотом Земли вокруг Солнца. Лунный год на 11 дней короче, поэтому пост в исламе каждый год начинается раньше и ползет от лета к весне и потом к зиме.